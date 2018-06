Morávková bude natáčet s Američany

12:58 , aktualizováno 12:58

Herečka Dana Morávková má sice divadelní prázdniny, ale na TV Prima moderuje dopolední pořad Prima jízda a čeká ji také natáčení. "V konkurzu mě vybrali už do druhého amerického filmu. Tentokrát mě čeká role Bridget ve filmu The Prince and the Fresmann. O filmu toho zatím moc nevím, snad jen to, že natáčení začíná v srpnu a u nás v Čechách."