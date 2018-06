Moravanka má Bombaj u nohou

A jaké byly začátky slavné modelky? Jako studentka zahradnické školy se Jana přihlásila do soutěže krásy Queen of Clubs.



Aby byla na soutěž dobře připravená, zaplatila si kurz pro modelky, kde se naučila chodit po molu, líčit se a předvádět oblečení.



Jana začala předvádět v Miláně, Paříži, Vídni a pracovala pro známé značky jako Calvin Klein či Victoria’s Secret.



Modelku vždy zajímala východní filozofie. Proto se vydala do Indie, kde si našla i svého budoucího manžela - o čtrnáct let staršího malíře Satyu.



Kvůli práci se Jana rozhodla zůstat v Bombaji. Indové jsou posedlí módou a modelky jsou pro ně celebrity.



Modeling bere jako dobře placenou, ale dočasnou práci. Až s ní skončí, ráda by se věnovala hudbě. Už si vyzkoušela hraní ve videoklipech indických hvězd.





Jana Synková (Yana Gupta) však není jediná z Čechů, kteří si získali obrovskou prestiž v zahraničí, ale doma se o nich takřka neví.

K Herzigové, Peštové, Kurkové, Maxové můžeme přiřadit i další světovou supermodeleku z Česka - Veroniku Vařekovou - ta však nedává českým médiím rozhovory a přeje si zůstat v "západní anonymitě".