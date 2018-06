Moorová se provdala za Kutchera

Dvaačtyřicetiletá hollywoodská hvězda Demi Moorová se provdala za svého o patnáct let mladšího přítele Ashtona Kutchera. Herci si řekli své ano v sobotu v jejich domě v Beverly Hills. Na svých internetových stránkách to oznámily bulvární časopisy US Weekly a People.