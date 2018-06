Mooreová milencem naštvala kolegyně

"Demi se podobala kočce, která slízla veškerou smetanu. Ashton je dokonalý, ale rozdíl ve výšce mezi nimi nemůže nešokovat. Je mi líto Bruce, který ve srovnání s Ashtonem vypadá staře a plešatě," komentoval nezvyklý obrázek jeden z účastníků premiéry.



Mnohem více než vybrané publikum však Demi zaskočila své kolegyně Cameron Diazovou, Lucy Liu a Drew Barrymoreovou, hlavní hvězdy filmu. Všechny fotoaparáty rázem mířily jen na Demi a její doprovod.



"Demi naprosto vyřadila ze hry hlavní hvězdy filmu. Bylo to poprvé, kdy se objevila v takové společnosti s Ashtonem. Fotografové šíleli," doplnil další návštěvník premiéry.

S Ashtonem se Demi poprvé veřejně ukázala na začátku června a už tehdy se to stalo ve světě showbyznysu, zvyklém na ledacos, senzací.



Demiin bývalý manžel Bruce, s nímž se rozvedla před třemi léty po třináctiletém manželství, se netají s tím, že Demi stále miluje. Na jedné straně je šťasten, že je Demi spokojená, a na adresu Ashtona poznamenal, že je to "příjemný chlapec", ale na druhé straně mu vzkázal, že pokud Demi ublíží, bude mít co dělat s ním.

