Mooreová: Hopkins je silák

Šedovlasý, stále mužně vyhlížející herec se narodil v Jižním Walesu v Port Talbot jako syn zámožného cukráře. Cukrářským formičkám a šlehačkám však brzo odrostl - vynikal ve hře na klavír a projevoval hudební a dramatické vlohy. Toužil stát se hercem od svých sedmnácti let. Jeho sen se záhy začal plnit.Po studiu dramatického umění na Cardiff College of Music and Drama absolvoval dvouletou vojenskou službu u dělostřelectva a poté si divadelní prkna osahal jako inspicient v Manchester Library Theatre. Herecké vzdělání získal na londýnské Royal Academy of Dramatic Art. Do herecké profese se vrhl doslova po hlavě - nejprve na provinčních scénách, posléze na jevišti londýnského Royal Court Theatre, kde se poprvé objevil v inscenaci Shakespearova Julia Caesara, kterou režíroval Lindsay Anderson.Před kamerou vytvořil řadu postav podle klasických literárních předloh - mj. v Hamletovi nebo Noře, ale také v adaptaci Herriotových románů Všechny velké a malé bytosti, v přepisu Forsterova románu Howard´s End a v Ishigurově zfilmovaném románu Soumrak dne. Oscara a širokou popularitu mu však přinesl až doktor Lecter v Demmeově Mlčení jehňátek.Spojení jeho síly a intelektu jej předurčilo k rolím, které nebyly nikdy zcela jednoznačné, ba často vybočovaly z běžného průměru. Takovou byla např. postava Adolfa Hitlera v dramatu Bunkr, za niž byl oceněn cenou Emmy.Jeho herectví oceňují mnozí hollywoodští filmaři, jako např. Oliver Stone: "Hopkins je veliký herec, jeho výraz má zvláštní stín pochyb, a právě tyto pochyby jsou to, co jej dělá velkým". Hopkins se však neomezuje jen na hereckou práci, nýbrž také hraje velmi dobře na klavír, skládá hudbu a je nadaným mimem. Má rád dobrou společnost a jeho party u čaje pravidelně navštěvují Jack Nicholson, Marlon Brando, Katherine Hepburnová a Richard Burton. Anthony Hopkins natáčí v Praze vysokorozpočtovou akční komedii společnosti Disney Černá ovce, kterou režíruje Joel Schumacher v produkci Jerryho Bruckeimera. Hraje bratra, který je dosazen CIA na místo svého zemřelého bratra dvojčete, herecky mu sekunduje Chris Rock.Hopkins ovšem není u nás žádným nováčkem. Pobýval v Praze už v roce 1992, kdy tu natáčel film Proces. Je podruhé ženatý se sekretářkou filmové produkce Jennifer Lyntonovou a užil si své hvězdné i deprimující okamžiky - s alkoholem - od roku 1975 však nepije. Těší se přízni královny Alžběty - v roce 1993 byl povýšen do šlechtického stavu, to mu však nezabránilo, aby přece jen nepodlehl americkému kouzlu. Od loňského dubna je americkým občanem užívajícím všech výhod i nevýhod slavného herce, mj. se stal podnětem k založení řady fan klubů.Jeho velkou fanynkou je také herečka Julia Robertsová, která se nechala nedávno slyšet: "Za společnou práci s Hopkinsem jsem ochotna i zaplatit - byl by pro mě šílenou výhrou!" Schválně, pro kolikpak by asi slavná oscarová Julia sáhla pod polštář...