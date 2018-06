VIDEO: Hvězdy hry Monology Vagíny odhalily tělo i duši. Podívejte se

CO SE MI VYBAVÍ, KDYŽ SLYŠÍM NÁZEV PŘEDSTAVENÍ MONOLOGY VAGÍNY

Jitka Asterová: Strašně emotivní zážitek, ale i místa, kdy jde člověku mráz po zádech. Jsem šťastná, že v tom představení můžu hrát. Vagínám je teď deset let. Teda těm našim. Teda těm jejich. Teda těm, ve kterých hraju. (smích)

Míša Sajlerová: Ženství. Všechno kolem ženy.

Dáša Bláhová: To je moje divadlo.



Jitka Asterová

PRVNÍ STŘETNUTÍ S MONOLOGY VAGÍNY



Jitka Asterová: Mě na ně Dáša pozvala, protože jsem měla hrát ve volném pokračování, což je představení Tělo. Řekla jsem si, že nic lepšího jsem do té doby neviděla. Pak se mi splnil sen. Dostala jsem nabídku, že bych do nich mohla vstoupit a alternovat se s Annou Polívkovou. Pro mě to byla hozená rukavice a chtěla jsem se holkám dorovnat. Jsem hrozně ráda, že tam jsem.

Míša Sajlerová: Trošku mě to zaskočilo. Četla jsem knihu, pak scénář. Nejdřív mě to zaskočilo, ale potom mě to bavilo víc a víc.

Dáša Bláhová: Předtím jsem ho viděla v Londýně a v Paříži. Předtím ho hrála jedna kolegyně sama. Byl to fenomén, který mě inspiroval, že jsme to roku 2002 začaly hrát.

CO Z MONOLOGŮ NECHCI ZAŽÍT VE SVÉM ŽIVOTĚ



Jitka Asterová: Rozhodně bych nechtěla být znásilněna nejlepším přítelem svého otce.

Míša Sajlerová: Mám monolog o znásilnění, a to bych nechtěla zažít.

Dáša Bláhová: Nic. Ráda zažiju všechno.



Míša Sajlerová

JAKÉ MONOLOGY VEDU SAMA SE SEBOU NEJČASTĚJI



Jitka Asterová: Sama se sebou se bavím pořád. Pořád si říkám, co momentálně dělám, protože jsem čím dál tím raději sama, což není smutné, ale veselé. A když mi chybí nějaký zvuk, tak si ho dělám sama. Taky se sama sebe ptám a zároveň si i odpovídám. A na co se sebe ptám? Třeba i na to, jak se mám.

Míša Sajlerová: Hluboké! (smích)

Dáša Bláhová: Žádné. Povídám si s lidmi.

JAKÉ MONOLOGY BYCH UŽ NECHTĚLA NIKDY VÉST



Jitka Asterová: Rozhodně bych už nechtěla nikomu říkat, že ho nemiluju. To je prostě blbej monolog. A takový bych už nechtěla nikdy vést.

Míša Sajlerová: Monology o sebelitování.

Dáša Bláhová: Na to neodpovím.

JAKÉ DIALOGY UŽ NECHCI NIKDY VÉST



Jitka Asterová: Nerada se hádám, takže nemám ráda žádný konflikt, ani ten, kdy se řeší, kam bychom měli jet na dovolenou.

Míša Sajlerová: S kým? Se sebou nebudu mluvit.

Dáša Bláhová: Těch je spoustu. To by bylo do detailů a na to nemáte čas.



Dáša Bláhová

DIALOG O SEXU. TABU?



Jitka Asterová: Není, ale už jen s tím dotyčným partnerem. Ale dialog o sexu s lidmi je už pro mě tabu.

Míša Sajlerová: Vůbec ne.

Dáša Bláhová: Ne.

VZKAZ MÝM KOLEGYNÍM Z PŘEDSTAVENÍ MONOLOGY VAGÍNY

Jitka Asterová: Chtěla bych Dáše poděkovat za příležitost, kterou mi dala. Jsem šťastná, že můžu být s takovými herečkami na jevišti. Mám je obě ráda.

Míša Sajlerová: Ať jsou ženami, jak si přejou. Ať jsou šťastnými ženami.

Dáša Bláhová: Jsou skvělé, milované. Krásné vagínky to jsou.