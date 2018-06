Monika Žídková: Chybí mi čas

"Neměli jsme hlídání, takže jsme museli jet celá rodina. Ale je to výjimečná situace. Jsem raději, když je Nikolka doma, kde má svůj klid a kde je šťastná." Nešťastně však Nikola nevypadala ani mimo domov. Vesele mávala na fotografy a poslušně s mámou pózovala.

Unavenější než ona byli možná její rodiče. "Chtěli jsme Nikolce ty náročné dny trochu zpříjemnit, den předtím jsem ji totiž musela vzít i na módní přehlídku do Metropole Zličín, tak jsme se cestou do Jaroměře stavili v zoo ve Dvoře Králové. Mám ušlapané nohy, i když jsem boty na podpatku samozřejmě vyměnila za pohodlnější," říká Monika, která už trochu nervózně čekala na svoje vystoupení. Měla totiž strach, aby dcera přece jen nezačala být unavená a mrzutá. Všechny hračky navíc zůstaly v autě, a tak musel pro zabavení posloužit mobilní telefon.

"Vymysleli jsme bubnování mobilem. Potřebuju, aby Nikolka zůstala čilá a usnula až v autě. Doufám, že ji to bude dlouho bavit a nenarušíme hladký průběh akce," obávala se Monika.

Miss ČR 1995 a Miss Europe Moniku Žídkovou čeká v nebližší době několik přehlídek, účast na soutěži Miss 2004 a různé prezentační akce. Neplánuje, že jednou napíše paměti nebo třeba kuchařku, a ani nehodlá zpívat jako třeba její kolegyně Diana Kobzanová.

Doma se mi kupí hory prádla

"Zůstanu nudnou modelkou. Už takhle mám hodně práce a díky tomu spoustu věcí nestíhám. Doma se mi kupí hory prádla. Hospodyni nemám, snažím se to zvládat sama. Problém je neustálé cestování a časový skluz. Mám pocit, že jen vybalím jednu tašku, už balím druhou. Někdy mám chuť se na to vykašlat a sama sebe se ptám: Proč nemůžu být normální maminkou v domácnosti, mít spoustu času, být třeba učitelkou a ve dvě hodiny odpoledne sedět doma? Jak dlouho to vydržím, sama nevím."

Manžel, podnikatel Petr Brzeska, se snaží Monice pomáhat. Přiznává však, že si raději hraje s dcerou. "Mám za úkol luxovat, ale už jsem to nedělal asi dva měsíce. Zvládám jenom vynášení odpadků. Radši se věnuju Nikolce, lyžuju s ní a podobně," přiznává pyšný otec, který je rád, že se jeho dcera teď víc podobá Monice. Ale jednu vlastnost by prý po mámě mít nemusela - urážlivost.

K profesi modelky dceru nepovede

"Monika dovede být uražená i týden. A to je průšvih," prozrazuje. Monika zase přemýšlí nad povoláním své dcery. K profesi modelky ji prý rozhodně nepovede. "Doufám, že si vybere něco rozumnějšího. Je docela chytrý človíček, baví ji knížky. Je narozena ve znamení Panny a podle horoskopu je to ctižádostivé, pořádkumilovné a pečlivé dítě. Myslím, že by jí seděla třeba nějaká právnička nebo lékařka. A když bude po mně, ať je klidně paní učitelka."

Monika Žídková byla jednou z mnoha celebrit, které se Večeru pro dobrou věc zúčastnily bez nároku na honorář. Z Belgie, kde byl na jednání NATO o přijetí dalších členských zemí, přijel do Jaroměře také ministr zahraničí Cyril Svoboda. Vzdal se kvůli tomu dokonce i velké párty za účasti řady českých i zahraničních politiků, která byla v Bruselu naplánována. Spolu s pořadatelem Davidem Novotným předával výtěžek z akce, více než sto tisíc korun, zástupcům pomocné internátní školy v Jaroměři a Stacionáře Nona v Novém Městě nad Metují .