Monika Žídková čeká v září miminko

A jestli to bude chlapeček nebo holčička? Já už to vím, ale nechávám to pro všechny jako překvapení," směje se krásná maminka.

"V soukromí se ale zatím spíš ještě stále zotavuji po státnicích a doháním úklidové a žehlící resty, které se mi za tu domu v domácnosti nahromadily. Na kočárek a výbavičku je ještě dost času.

Dětský pokojíček plánujeme v budoucnu na půdě, kde je zatím skladiště. Počítáme však s tím, že první dva roky bude miminko spát s námi v ložnici, takže s úpravou nijak nepospícháme.

V rodných Kravařích Moniky Žídkové v oranžovém domečku s bílým plotem kvete za okny množství muškátů. Úprava domu, který Monika zdědila po své babičce a na nějž si s manželem vzali na osm let hypotéku, je již téměř dokončena, a tak nic nebrání tomu, aby se tu očekávané miminko cítilo jako v bavlnce.

Monika však přiznává, že zatím nic nezařizuje a nekupuje, spíš se ještě zotavuje po právě složených státnicích, na které si připravila diplomovou práci s tématem Jan Ámos Komenský.

"Musím přiznat, že jsem u zkoušek měla štěstí na otázky. Ale lehké to tedy rozhodně nebylo a závěrečná příprava mě stála ztrátu asi tří kilogramů. Promoce mě čeká 2. července a pak vlastně mohu učit první až pátou třídu základní školy."

Monika Žídková však nemíní v těhotenství zahálet. "Když člověk chce, dá se skloubit všechno. Na miminko se už hrozně těší i obě budoucí babičky, takže vím, že budu mít skvělou pomoc. A taky mám pocit, že po sedmi letech v modelingu nastala zrovna ta správná doba, abych si odpočinula.

Ještě před porodem mě čeká propagace nové řady kosmetiky s mým jménem, což je činnost, která mě baví a při níž nemusím být dokonale štíhlá. Také se příští týden zúčastním natáčení soutěže Valašského bodyguarda. Vzhledem k těhotenství však budu pouze nehrající kapitánka, takže beru s sebou svou sestru, která mi vlastně bude dělat v různých disciplínách dublérku."

O tom, že si chce Miss Europe své mateřství plně vychutnat, není žádných pochyb, ale různé často popisované abnormální příznaky těhotenství dokonale vyvrací: "Cítím se skvěle a žádné výjimečné těhotenské chutě mě nepřepadají. Jím hodně ovoce a zeleniny a výhodou je, že na sladkosti jsem nikdy moc nebyla. Chodím také často plavat, ale co mi opravdu chybí, to je jízda na kole.

Velkým koníčkem je mi ale rozhodně zahrádka. Mám ráda volné chvíle, kdy manžel seká trávu a já si trhám třeba dvě hodiny plevel. To je pro mě skvělá relaxace, u níž si báječně odpočinu. Možná je to i proto, že se přes týden setkávám se spoustou lidí, kteří se mě neustále na něco vyptávají a já musím být komunikativní. Taková kytka na záhonku, ta se mě naštěstí na nic neptá a nic nechce vědět."