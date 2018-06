Monika z vily ukázala divákům prsa

FOTOGRAFIE ZDE

Ty si teda žijou, záviděli pánům diváci, když jako první vystoupila jindy plachá a nesmělá Katka.

Její vystoupení plné erotických pohybů svůdným zadečkem, koukali všichni jako opaření. Nevěřili svým očím - že tohle je ta "jejich" nevinná Kačenka a vůbec nevadilo, že si pod tričko oblékla plavky. Stejně ji na konci označili za nejlepší.

Vladko dokonce při pohledu na ni vykřikl: "Ta je brutální. Katko, jsem hetero!" I na další slečny z Vily koukal s otevřenou pusou. Monika, která se jako jediná ukázala v plné kráse, skončila druhá. Na třetím místě jmenovali kluci Reginu.

Věra dostala ve Zúčtování devět k.o.

Jak správně poznamenala na konci úterního Zúčtování moderátorka Tereza Pergnerová, "já chci jít domů" začíná být ve Vile nový trend.

Podobně jako ve druhém Zúčtování Honzovi, to vyšlo Věře. Řeč je o přesvědčování ostatních soutěžících, že chce jít domů. Aby si to ještě pojistila, soustavně neplnila úkoly, byla nepříjemná, hysterická a vulgární k ostatním. Nezbývalo, než čekat, jestli se ostatní nechají zmanipulovat nebo její hru prohlédnou.

Nestalo se tak - Věra získala devět hlasů z dvanácti možných. Jediní, kteří ji nenominovali na vyřazení, byli Vladko (navrhl Sašu) a Saša (navrhl opět Reginu). Věra samotná navrhla Reginu. Opět se našli někteří, kteří se nechali zlomit Věřiným pláčem a steskem po dceři - Rosťa, Wendy nebo Monika. Věru napsali ještě Emil, Michal, Regina a Katka. Ti ovšem svou volbu zdůvodnili alespoň něčím jiným, a to tím, že neplní úkoly a pak jsou za to kolektivní tresty, je nesmyslně nepříjemná na ostatní, nebo je protivná. Po skončení Zúčtování se na toto téma odehrála velká hádka. Vladko začal na ostatní křičet a vyčítat jim, že se nechali takhle ovlivnit.

Před Zúčtováním mohli diváci, jako obvykle, vidět rekapitulaci předchozího dne, tedy pondělí. Den začal trestem pro Věru, která jako jediná mohla do kuchyně. Úkol ale opět bojkotovala, a tak ostatní trpěli hlady. Nakonec se přece jen dočkali guláše. Pak ale začala být legrace. Martin s Jindřichem dostali tajný úkol přesvědčit ostatní, že Regina s Vladkem jsou najatí herci a že Katka miluje Rosťu a Rosťa Katku. Téměř všichni první část úkolu prohlédli, jen Věra ne. Na konstatování, že Vladko a Regina jsou asi najatí od Primy, odpověděla: "No, já si to taky myslim."

Nominovaná Věra navštívila v rámci Noční show Zpovědnici. Moderátor Libor Bouček jí bez okolků nadnesl, zda to nebylo nefér chovat se tak, jak se chovala, a v podstatě si své zvolení do Duelu vybrečet. Věra se bránila, seč mohla, snažila se to obrátit a vysvětlit, avšak Libor Bouček ji suverénně ve slovním souboji porazil. V Noční show jsme také dostali odpověď na otázku, jestli se nováčci Martin a Jindřich budou sprchovat nazí nebo v plavkách. Plavky sice oba dva nechali na suchu, ovšem dámy, které čekaly, že něco uvidí, nakonec neviděly nic, protože na "oněch" místech se objevilo rozostření...