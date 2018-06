Monika Štiková se chlubí nabídkou na moderování, žádnou ale nedostala

"Tak dnes jsem odmítla nabídku od Primy na jednu z moderátorek v pořadu VyVolení," napsala Monika Štiková na svůj profil na Facebooku. "Ale nebojte se, dostala jsem mnohem lepší nabídku, tak se mě nezbavíte," pohrozila.

Žádnou nabídku na post moderátorky ale ve skutečnosti nedostala.

"Monika Štiková lže. Rozhodně od nás nedostala nabídku na moderování. Dramaturgyně VyVolených mají rozum," ohradil se proti vyjádření Štikové mluvčí televize Prima David Vaníček.

Připustil ovšem, že nabídku do pořadu, kam je třeba kvůli jeho atraktivitě dostat co největší podivíny, Štiková dostala. "Jednali jsme s ní pouze o možnosti hostování ve vile. Paní Štiková si plete realitu a bujné fantazie a přání. O moderování nepadlo jediné slovo, u té schůzky jsem byl osobně," dodal Vaníček.

Štiková zřejmě nechtěla cíleně lhát, jen nepochopila, co jí televize vlastně nabízí. "Za Primu mě oslovila Šárka Šedivá a na následném jednání mi navrhli, že bych byla takovou spojkou mezi vilou a jejími učastníky, zadávala jim různé ukoly atd. A velmi stál osobně programový ředitel Primy Petr Vladyka o osobní jednání a na to mám samosebou také důkazy v podobě sms zprávy," reagovala na vyjádření televize Štiková.

Moderátorské posty v pořadu VyVolení jsou už navíc obsazené. K Tereze Pergnerové, Agátě Prachařové a Liboru Boučkovi přibyl Pavel Cejnar, který bude přinášet informace přímo z vily.

Moderátor Pavel Cejnar

"Hned jsem se rozhodl, že do toho jdu. Možná i proto, že jakmile nabídka přišla, měl jsem jasnou vizi, jak by to z mé strany mělo vypadat," říká moderátor, který od show očekává především zábavu.

"Každý smích prodlužuje život a já doufám, že VyVolení ho divákům prodlouží. Další věcí je také to, jaká parta lidí se sejde ve vile, to potom dělá hodně," dodal Cejnar.