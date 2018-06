Monika se Sašou to rozjeli

MONIKA CHROBÁKOVÁ



Věk: 20 let



Povolání: studentka



Bydliště: Ostrava



Počet hlasů při postupu: 145 957



Záliby: jízda na koni, opalování



S čím jdu do vily: chci něco nového zažít



Na co se těším: atmosféra



Co udělám s výhrou: megaparty



Životní postoj: důvěřuj, ale prověřuj



Znamení zvěrokruhu: Býk