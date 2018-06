Monika přikazuje, já plním, říká o těhotné manželce Trávníček

Jak probíhají přípravy na miminko?

Pavel: Probíhají úplně jednoduše, já plním příkazy a to je všechno. Monika je velitelka, já mlčím. To je takový normální průběh, já se podřídil. Vůbec mi to nevadí.

Monika: Není to zase tak dramatické, jak tvrdí Pavel, ale je pravda, že já si všechno organizuji, vymýšlím, nakupuji. Hodně mě to i baví. Přiznám se, že jsem si průběžně nakupovala vše potřebné, abych na nic nezapomněla. Jsem typická prvorodička, chci všechno a hlavně nové. Jediné, co nemám, je kočárek. Už jsme si ho sice vybrali, ale vyzvedneme si ho po porodu, až pojedeme z porodnice. Jsem totiž pověrčivá.

Kufr do porodnice už stojí u dveří?

Monika: Kufr už stojí u dveří pár dní. Sice mám termín na Vánoce, ale člověk nikdy neví. Teď skládám oblečky do skříně, které mi nedávno dorazily z obchodu domů. Jsem v tomto trošku pedant, mám ráda věci připravené a na svém místě.

A jak se cítíte?

Monika: Cítím se moc dobře. Pavel se o mě stará na jedničku. Zatím jsem přibrala dvanáct kilo, ale prý poslední dva měsíce bývají nejhorší, tudíž předpokládám, že ještě pět kilo přiberu.

Co budoucí tatínek? Připravujete se psychicky na ty bezesné noci a přebalování?

Pavel: Radim Uzel říkal, že když žena rodí, je nejlepším místem pro chlapa hospoda. Možná to není tak špatný nápad.

Monika: Až po porodu se může oslavovat, to samozřejmě povoluji. Jinak domluveno je, že Pavel bude u porodu. Pokud se zúčastní, bude to někde zpovzdálí, uvidíme. Možná ho to nakonec nenadchne a nebude chtít všechno zdokumentovat a natočit.



Pavel: V Podolí je hodně hezkých hospůdek, už jsem si udělal malou procházku po okolí. Nechci to však nikterak zlehčovat, určitě plánuji být u porodu.

Pokud vím, čekáte chlapečka. Jaké jméno vybíráte?

Pavel: Je to jasné, když se narodí na Silvestra, tak to bude Silvestr. Prostě sami ještě váháme, sám navrhuji různá jména, ale ty mi zatím neprochází. Třeba Archibald je moc hezké, ale Monika se na něj hezky netváří.

Monika: U mě určitě neprojde klasika, ale na druhou stranu ojedinělá jména také nechci. Pavel to určitě nebude, protože už jeden manželův syn se tak jmenuje.

A uvažujete nad tím, že byste synovi pořídili sourozence?

Monika: Já jsem především ráda, že se teď podařilo dotáhnout téměř do konce toto těhotenství. Jak sama víte, měla jsem několikrát v tomto ohledu smůlu, proto bych nerada cokoli zakřikla. Jestli vše dopadne jak má, pak se uvidí. Já se dalším dětem bránit nebudu.



Pavel: Pokud si bude žena přát ještě další děti, rád jí její přání splním. Já myslím, že chlap je takový vedlejší produkt společnosti. Už přestávám být důležitý po všech stránkách. Jak jsem říkal na začátku, já mlčím a plním rozkazy Moniky.