Monika opila Slováky do němoty

Vladko má zpět křeslo

Událostí číslo 1 bylo ve středu Vladkovo křeslo.

Kuchaři Vladko a Luis si měli dojít do zásobovací místnosti pro potraviny. Jaké to ale bylo překvapení, když se tam ještě objevilo křeslo. Luis v žertu pronesl formuli: "Sezame, otevři se!" Ve Vladových očích v tu chvíli vzplály plamínky: "Áááá, neuvěříte, co mi dali?" Byl šťastný jako malé dítě z nové hračky: "To by nebyl Vladko, kdyby nemel křeslo. To je mazec. Hahahaaa!" Každou chvilku se smál (spíš halekal) a nesl si svého miláčka do obýváku: "To je moje. Moje křeslo. To můžeš celý den. Koukáš na rybku a děláš toto (pozn. houpeš se)."

Hned nabídl Rockymu, aby si křeslo vyzkoušel a pořádně ho poučil v používání, když se houpal "málo". Dobrou náladu šel uplatnit do kuchyně, kde velí jinak Luis. Dělali si legraci do kamer. Luis poznamenal, že to je opravdu komické, když mu šéfkuchař dělá jenom "pocmrdu". V tu chvíli Vladko objevil na sporáku v hrnci nehodu: "A toto je co jako???" Luis: "To je spálená cibulka." "Tak to, doufám, vystřihnou." zhodnotil to Vlado.

Lenka jede po Rockym, Kapitán Puff jí dodal kuráž

Dopoledne plnili VV úkol, při kterém si hráli na tulící tuleně (Katka, Vladko, Luis, Rišo, Rocky a Lenka) a pochodující tučňáky (Monika, Jindra, Michal, Šakal, Linda a Jana). Monika tučňáky dirigovala: "A pochodujeme svědomitě, s radostí."

Monika hrála hlavní roli také večer. Na Slováky upekla zkoušku kapitána Puffa. Podařilo se jí splnit jen Rockymu a Jindrovi. Zvlášť slovenským vyvoleným dívkám stouplo pití do hlavy. Lenka to vůbec přehnala a začala dorážet na Rockyho, kterého bláznivě miluje. Snažila se vyprovokovat zápas, ale jen dostala po zadku. Pak jí ale Rocky popadl, hodil jako pytel brambor přes rameno a bez skrupulí jí hodil do ledového bazénu. To jí rozzuřilo, že se na něj vrhla a bouchla ho do rozkroku. Tak bazén navštívila ještě dvakrát.

Zklamaná Lenka se v koupelně Rockymu omlouvala, ale stejně se nedohodli. Vyplakala se pak na rameno Rišovi a pokračovala ve své posteli. Tam jí ale Rocky utěšoval. Pořádně se do něho pustila, jak jí ublížil. Byla to jen zábava, protože ho miluje. Na otázku proč to dělala, mu řekla: "Tak to přiznej. Máš mě na háku. Přiznej to, celé Slovensko to vidí." Rocky se na ní naštval a že prý už se nikdy mezi nimi nic nestane...

Matelko budí u VV strach

VV utopili odpoledne v záchodě port, a tak museli do deseti minut všichni zalehnout v ložnici. Když to nesplní, bude jim hrát Matelko až do rána. Jen slovenské VV dívky uslyšely "Matelko", vyděšeně vyskočily a prosily málem na kolenou, ať to čeští VV splní, protože to se nedá vydržet. Michal sice lehl do postele, ale hned zase vstal a šel si po svém. Úkol prý splnil, protože do deseti minut v posteli už byl a v Praze je takto zkoušeli pořád. Vlada z toho chytl psotník: "Já to nevydržím poslouchat dokola šest hodin. Michale, zalez do postele. Já ti políbím třeba prd..., ale zalez tam!" Michal na jeho naléhání a vyhrožování depresemi nedal. A začalo to! Jestli Matelko zpíval do rána, ale není známo. Jinak Matelko je známá postavička z naučného pořadu pro nejmenší děti a zpívá stylem jako např. šmoulové.