Monika nastoluje mnohomužství

Adrenalinové úkoly daly Vyvoleným dost zabrat, ale nikdo se z nich nezhroutil, ani na poslední chvíli necuknul. Monika skočila do krabic, Emil z letadla, Vladko udělal pár nejistých kroků na visutém laně, Katka si pohladila pavouka, Michal se „udělal“ na divoké vodě a Jindra získal dva puchýřky na noze, když se dvakrát prošel po doruda rozpáleném uhlí.

Všichni si pochvalovali také své VIP patrony, snad až na Michala, který měl pocit, že ho Aleš Háma zbytečně před diváky shodil.

Největší emočním nášupem večera byla konfrontace Vyvolených s jejich nejbližšími, i když jen přes plazmovou obrazovku. Emil dojatě zíral na vyznání Radky, která mu veřejně oznámila, že jí bude ctí, stát se jeho ženou. Vladko si pro změnu vyslechl od Roberta, jak je na něj hrdý. Jen jestli bude mít stejný pocit Vladko, až vyleze z Vily a zjistí, jak jeho přítel čiperně popisuje jejich vztah všude, kde jsou mu ochotni naslouchat a hlavně něco napsat.

Katka se při projevu své maminky tak, rozplakala, že téměř nebyla schopna slova. Už je toho všeho na tuhle křehotinku zřejmě moc. Možná i proto podlehla tokání Michala, který teď panáčkuje už na dvě strany. Jen aby Vladko nezačal nakonec žárlit…

Jako „průkopnici mnohomužství“ ocenil Moniku kaskadér Petr Jákl, její patron v adrenalinovém úkolu. A možná trefil do černého. Přestože by Jindra dal v reálu nejspíš přednost princezně Kačence, Monika si ho už ve své neudržitelné samotě urvala pro sebe. A popravdě se ani nemusela moc snažit. Hormony se hlásí neúprosně o slovo. Na nevinné laškování už to moc tedy nevypadá. Přinejmenším budou spolu hlasovat v dalším Zúčtování.

A komu teď dá svůj K.O. Kačenka? Dvornému rytíři Michalovi, ve kterém právě našla citovou oporu, stěží. Zbývá Vladko, Emča a Monika. Tedy pokud bude platit imunita pro Jindru. Bude to pro ni těžká volba. Ale na někoho určitě dojde a Kačenka se tak možná propláče až do finále.