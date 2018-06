Monika na radu mámy vybrala Kaču

První Duel s velkým P

Do prvního Duelu na Slovensku (odehraje se v pátek) vstupují Monika a Katka. I pro ně to bude velká premiéra a do horkých křesel ve studiu usednou poprvé. Katka dokonce od Moniky dostala v sobotu vůbec první palec v soutěži. Která se vrátí zpátky do vily, není vůbec jasné. Nikdo nezná, jakou podporu mají u diváků.

"Od počátku, co jsem přišla do vily, tak jsem nejšťastnější člověk. A to se táhne dodnes." začala svou volbu Monika. Jindru má moc ráda a nikdy by ho nezvolila. Stejně tak zatím Michala. Monika se zřejmě rozhodovala mezi Vladkem a Katkou: "Vlado, ty sice tvrdíš, že se nemáme rádi od počátku. Já tě ráda měla, ale začínám měnit názor." Nakonec ale dala na mámu: "Poslechnu poprvé jako Wendy mámu a dám Kaču." Její volbu odůvodnila také tím, že úkoly neplnila tak spontánně. Vladko má z Moniky "pořádný bobky" a na konci šlo zaslechnout jeho úlevu.

Mezi Vladkem a Michalem vzniká nenávist

Vladkovi začínají znovu téct nervy. Má temno v mozku a začíná ve vile pořádně zatápět. V pondělí to hustil nejvíc do Katky: "To je úplně jak na začátku tady. Já se kontroluju, ale až bouchnu... Všichni dělaj, jak se mají rádi..." Křeslo pod "antistresovými pohyby" dostalo pořádně zabrat: "Faleš je tu nehorázná. Se mi z toho dělá zle, chce se mi z toho blít!" Ve stejném duchu si notoval s Tonym.

Během přenosu se opřel do Michala a vyměnili si názory. Myslí si, že ho Michal jenom využil a už mu nevěří: "Tohle přátelství už neexistuje." Michal mu vcelku dobře kontroval: "On si myslí, že má jediný nárok na výhru. A má strach, že by mu jí teď mohl někdo sebrat." Tak tady udeřil hřebíček na hlavičku.

V pondělí se konalo na Slovensku Výběr a zelený šátek oblékli Tonymu. Ten se hned začal připravovat na Výzvu a jméno svého soupeře si losoval na lístcích z poháru. To Rocky už má v hlavě jasno a definitivně dal Lence vale. Vztah s ní ho prý vyčerpával a rozhodl se k rychlému řešení, aby nikomu zbytečně neubližoval. Tak snad mu Kačenku v pátek nevezmou.