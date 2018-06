Monika možná přijde v Duelu o Sašu

FOTOGRAFIE ZDE

Těsně před Zúčtováním režie trošku potrápila Vlada. Ukázali totiž VyVoleným, jak na obrazovkách vypadalo Vladkovo stříhání vlasů. Přestože Vladko prosil Terezu, ať už se o tom nemusí bavit. Při sledování záběrů se neudržel, tekly mu slzy a asi se musel hodně držet, aby nezačal brečet ještě víc.

Pak přišla řada na samotné Zúčtování, po kterém se všem určitě stýskalo. Ale teď vážně. I po šesti vystoupeních před tabulí bylo skóre vyrovnané. Šest hodnocení, šest různých hlasů. Pak postupně začaly přibývat Michalovi, Regině a Sašovi. Nebylo překvapením, že Michala označila Wendy. Ani u Rosti jsme se nemohli tolik divit. A Regina? Ta teď drží s Wendy, takže označila také Michala (nejspíš kvůli balonkové válce). Sašu navrhl Michal, který do té doby dával Wendy. I tentokrát jí to mohl vrátit, za lhaní o baloncích, tak jako mu to vrátila ona, ale označil Sašu. Stejně jako Vladko. Není v tom něco víc než jen shoda náhod? Nakonec je Saša v Duelu i přispěním Emila. Ten se rozhodoval mezi dvěma lidmi, ale nakonec to "vyhrál" Saša. Prý kvůli tomu, že mu neřekl pravdu do očí a chtěl si to nechat k zúčtovací tabuli.

Skóre tedy bylo: Saša a Michal tři hlasy. Vladko, jakožto nositel imunity, měl právo rozhodnout. Samozřejmě vybral toho, koho označil na tabuli - Sašu. Co asi bude dělat Monika, kdyby "nedejbože" Saša musel Vilu opustit! Bude to dost záležet na protivníkovi, kterého si vybere. Bude to Regina, kterou označuje snad od začátku nebo někdo jiný?

Poprvé dostala hlas také Monika, a to dost nečekaně od Katky. Vysvětlila to ale dobře. "Nevěděla jsem, koho dát, a tak jsem na to šla cestou blízko k srdci. A u jednoho člověka si nejsem jistá, vypadá to jako nepřátelství-přátelství ze slušnosti. Je to Monika," vysypala ze sebe Katka kritiku. Nejlepší ale stejně je, jak se po Zúčtování každý tomu, koho označil, omlouvá.

V rekapitulaci jsme viděli pár vydařených momentů, jinak to ale byl průměr. Regina se hned po ránu pustila do Wendy, která si nandala k snídani porci jako pro tři lidi. "Já chápu, že máš velkej žaludek a nemáš pocit nasycení, ale tohle bych snědla za půl dne," prohlásila Regina. Milá Wendy, takhle se dieta nedrží. I když to bylo zdravé jídlo, přeci jen je k ničemu, když ho sní dvojnásobek. Pak bylo dobré sledovat, jak na většině záběrů Wendy něco pořád pojídá. Uvidíme uvidíme, jestli se za chvíli nedočkáme v koupelně nahaté Wendy.

Aby mohl štáb odstranit VyVoleným postele z ložnice, zavřel dívky do prádelny a kluky do chodby u vchodu do Vily. Tam bylo veselo. Když už museli mít skoro vydýchaný vzduch, začal Michal upozorňovat, že asi bude mít "větry". A za chvíli se od Emila ozvalo: "No hoši, Kraken musí ven." Asi si to tam museli pěkně užít...

Snad poprvé za víc než čtyřicet dní ve Vile má Kačenka v těchto dnech ty pravé deprese, jak je už zažil asi každý ve Vile, kromě nového Jindry a Martina. Už to bylo skoro nepochopitelné, že na Kačku ještě nic takového nepřišlo. V pláči se Wendy přiznala: "Já tady nežiju, já tady přežívám. Přesně jako doma!" Co tím chtěla naznačit? Byla Katka do téhle doby opravdu v pohodě, nebo to bylo také tím, že se třeba po celou dobu snažila držet a dusila to v sobě a teď konečně nervy povolily?

