Marešová v roli modelky: měla trému a trpěla na vysokých podpatcích

Monika Marešová předváděla spolu s několika herečkami a moderátorkami modely Martiny Nevařilové. V extravagantním líčení nebyla téměř poznat.

"Byla to moje první opravdová přehlídka. Sice už jsem asi dvě přehlídky šla, ale vždy se synem Jakubem. To člověk nemá čas přemýšlet nad sebou, ale hlídá si děcko. Takže teď to bylo jen o mně," řekla Marešová s tím, že měla před přehlídkou hroznou trému.

Monika Marešová jako modelka "Sestry v triku" - Monika Marešová, Eva Decastelo a Lejla Abbasová

"Navíc ještě stále nemám úplně v pořádku koleno po loňské operaci, tudíž mně nedělají úplně dobře podpatky," přiznala.

V tentýž den natáčela navíc videoklip se Zdeňkem Stylem Hrubým a rozhodla se přehlídku využít. "Je to kamarád, a když mě oslovil, tak jsem samozřejmě souhlasila. Záběry z přehlídky budou použity také v tomto klipu," prozradila Marešová, která roli modelky zvládla se ctí.

Petra Faltýnová s manželem Simonem Šteklem

Její manžel přitom s jednou slavnou modelkou právě chodí. V poslední době se ukazuje ve společnosti Petry Faltýnové, která se podle deníku Blesk bude kvůli němu dokonce rozvádět s podnikatelem Simonem Šteklem.

Sám Mareš zatím o rozvodu s Monikou nemluví. I ta je ale právě šťastně zadaná.