Monika Marešová: Nepotřebuji vysoké honoráře, mám hodného manžela

Marešová přiznala v pořadu Selebrity na Óčku, že mít nálepku "bývalky Leoše Mareše" není vždy ideální a její další partneři to často nesli těžce.

To je ale to jediné, co Marešové vadí. Jinak je s manželem velmi spokojená. O své dva syny i o ni se moderátor stará skvěle. "Já sama nic nemám, mám hodného manžela," zhodnotila svou finanční situaci Marešová.

I proto si mohla dovolit vzít roli v klipu Zdeňka Styla Hrubého. "Dělám to pro něj samozřejmě zadarmo, je to kamarád," dodala.

Kamera ale Marešovou hodně láká. "Chtěla bych moderovat, už jsem na nějakých castinzích byla, tak uvidíme," řekla a do kamery ukázala, že se umí dobře prodat.

