Leoše jsem vždy vnímala jako floutka, prozradila Monika Marešová

Monika Marešová rozhodně není jen manželkou slavného moderátora Leoše Mareše. Toho potkala v červnu roku 2015 na svatbě jejich společného kamaráda, stylisty Filipa Vaňka. Jak dnes Marešová vzpomíná na úplně první seznámení se svým mužem?



„Oba jsme byli po rozchodu v takovém tom útlumu, kdy nikoho nehledáte a lížete si rány. A vnímáte jen věci, které vám dělají dobře a ostatním se moc nezabýváte. Povídali jsme si a bylo to příjemné,“ prozradila Marešová ve velkém rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES.

Setkání s budoucím manželem bylo prý naprosto přirozené a přišlo zkrátka v ten správný čas. „Nic jsem s ním neplánovala a on si nic neplánoval se mnou. Když o někoho usilujete, máte sklon přehrávat a dělat se lepší. A to jsme nedělali. Já na to neměla ani energii. Všechno bylo přirozené a to nám určitě hodně pomohlo,“ řekla Marešová.

Ta promluvila v rozhovoru i o tom, jak reagovali na vztah se slavným moderátorem její rodiče. „Měli starost. Co si budeme povídat. V té době měl za sebou už pár skandálů, byl ženatý a měl dvě děti. Leoš má ale takovou pověst, že vás pak mile překvapí,“ dodala Marešová.

Leoš Mareš se v roce 2017 rozvedl se svou ženou Monikou. Vzali se v roce 2008 a mají spolu syny Jakuba a Matěje. Nežili spolu však již od roku 2010, kdy moderátor od manželky odešel kvůli vztahu s vicemiss Hanou Svobodovou. Od té doby Mareš vystřídal několik partnerek včetně modelky Petry Faltýnové.

S módní redaktorkou Monikou Koblížkovou se dali dohromady před třemi lety. Moderátor přiznal, že díky ní se zklidnil a posunul dál.



„Já, Leoš, beru si tebe, Moniko, za svoji manželku a slibuju ti, že ti budu v dobrém i zlém, v dostatku i chudobě, v nemoci i ve zdraví oddaným a věrným mužem. A že tě budu navždy milovat,“ zaznělo v Marešově svatebním slibu. Ten pronesl při obřadu na zámku v Litomyšli 20. února 2018.