Marešová s kamarádkou v Turecku: tyhle tvary přitahovaly davy

Monika Marešová i její kamarádka Petra Řehořková se chlubí postavami, o které je prostě zájem. Plné tvary dvou Češek prý vyvolaly takový zájem, že chvílemi zvažovaly najmutí ochranky. Drama se ale pochopitelně nekonalo. Starost o pět dětí byl pro obě dámy nelehký úkol.

"Pokud se jede k moři s dětmi, tak opravdu nejde o dovolenou, zakazuji o našem výletu takto mluvit. Musíte mít oči na stopkách a být neustále ve střehu," vysvětluje Monika Marešová, jež k moři vzala syny Jakuba a Matěje.



"Užili jsme si to. Pořádali jsme soutěže ve stavění hradů z písku, jízdu na tobogánech, bojovali s vodními pistolemi a puškami, chodili jsme na dětské diskotéky. Bylo to fajn," líčí Marešová.

Monika Marešová na dovolené v Turecku se svými dětmi, kamarádkou Petrou a její rodinou.

Úplně bez problémů se ale její nedávná dovolená zcela neobešla. Malého Matěje totiž pokousal místní osel.

"Matěj je velký milovník všech zvířat, tak utíkal k oslovi, začal ho hladit a ten ho kousnul. Měl takový stisk, že jsem mu nemohla tu tlamu otevřít. Bála jsem se, jestli má Matěj vůbec všechny prsty, ale naštěstí mu jeho prsty nechutnaly. Chvilku plakal, ale po chvilce u dobré zmrzliny o tom už ani nevěděl," vypráví dál Monika.

Sama pak zažila adrenalin, když se před zraky svých synů i přátel postavila na vodní lyže. "To je můj koníček z mládí, který jsem před lety provozovala vrcholově," objasnila záhy Marešová, jež po návratu do Česka zamířila na chalupu do jižních Čech.