Monika Lewinská: Kampaň MeToo mi pomohla vidět mou minulost jinak

V roce 1998 se Monika Lewinská stala jednou z nejodsuzovanějších žen světa, když obvinila prezidenta Billa Clintona ze sexuálního obtěžování. Před několika lety přiznala, že tehdy neměla daleko k sebevraždě.

Ale díky současné celosvětové kampani MeToo o aféře mluví znovu otevřeně. Prý díky ní může svět vidět 20 let staré „hrubé zneužívání moci“ v novém světle. Až současná vlna výpovědí žen napříč odvětvími o jejich zkušenostech se sexuálním obtěžováním Lewinské umožnila vidět dávnou aféru jinak.

Lewinská znovu vzpomíná na skandál, který vedl až k procesu impeachmentu, tedy odvolání z funkce, který nakonec bývalý prezident ustál. Bývalá stážistka, která si stěžovala na posttraumatické stresové problémy způsobené veřejným odsouzením, prý teď vnímá jinak důsledky mocenských rozdílů mezi muži a ženami v řadě oborů.

„Je to změna, kterou přisuzuji současné době po propuknutí aféry Harveyho Weinsteina. Až do nedávné doby totiž nikdo neviděl mé roky hanby, neuměli si to představit a vidět to z mého pohledu,“ popsala Lewinská a dodala, že to, co se mezi tehdy 24letou stážistkou a bývalým prezidentem stalo, bylo z dnešního pohledu jasným „hrubým zneužitím moci“.

Přestože je tomu už 20 let, Lewinská přiznala, že dívat se na svá traumata v novém světle bylo znovu náročné.

„Dlouho jsem žila odsouzená a nepochopená společností. Snažila jsem se jen bránit proti lžím, které ze mě udělaly labilní stalkerku a povolnou holku,“ vzpomíná v článku. „Ani pro mě tak není snadné změnit své myšlení. A to hnutí MeToo nabízí úplně nové cesty k bezpečí a solidaritě mezi ženami.“

Jako problematické místo vidí Lewinská i dnes otázku souhlasu ze strany ženy, protože i když existuje, může k němu být donucena.

„Cesta, která mezi námi dvěma vedla k souhlasu, byla plná nevhodného zneužívání autority, postavení a výsad. Takže takový souhlas je přece vynucený a bezcenný. Já teď doufám, že současná situace povede k celkové přeměně systému,“ uvedla.

Monica Lewinská (Cannes, 25. června 2015)

Koncem loňského roku se Lewinské dostalo podpory od několika bývalých poradců prezidentů Obamy a Clintona. Ředitelka komunikace úřadu Hillary Clintonové Jennifer Palmieriová uvedla, že je jí líto všeho, co musela Lewinská podstoupit.

„Monika byla moje stážistka a vztah mezí ní a prezidentem byl zcela nevhodný. Byl to vztah založený sice na souhlasu obou, ale on byl prostě prezident USA a ona mladá stážistka. To je v historickém měřítku využívání moci,“ míní Palmieri, která pracovala i pro bývalou administrativu prezidenta Clintona.