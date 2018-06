Monika Lewinská bude natáčet dokumentární film

17:48 , aktualizováno 17:48

Ve chvíli, kdy se detaily sexuálních eskapád Billa Cintona a Moniky Lewinské začaly propadat do historie, kývla bývalá stážistka z Bílého domu televizní společnosti HBO na natočení dokumentárního filmu o vyšetřování skandálu a o jeho vlivu na americký národ. Lewinská se v rozhovoru pro americký deník The New York Times nechala slyšet, že časový odstup od této zřejmě nejvýznamnější události v jejím dosavadním životě ji přivedl k novým pohledům na celou záležitost, které jdou za rámec těch, jež uvedla ve své biografii "Moničin příběh".