Miss a moderátorka Leová se vdala. Skoro jsem přišla o hlas, prozradila

„Až jsem skoro přišla o hlas, jak hlasitě jsem ano zakřičela. Je to tam! Už jsme s Martinem oficiálně rodina,“ prohlásila nevěsta, které nakonec nevadilo chladnější počasí a déšť. „Prý se ale naopak říká, že prší štěstí. Jen nevím, co má znamenat ta zima. Asi hodně zdraví.“

Moderátorka s přítelem chodila osm let a před dvěma lety se zasnoubili na dovolené v Austrálii.

Ještě před svatbou Monika Leová iDNES.cz prozradila, jak bude oslava vypadat.

„Chceme mít různé vychytávky, vietnamskou kuchyni, kokosy, takže nás čeká spíš lehce exotická svatba. Opravdu ta typická česká to nebude. Tradici snad budeme mít jen rozbití talíře. Nebudeme mít ani společný oběd. Bude obřad, raut a hned párty. Lidí bude hodně, ani to raději nepočítám,“ svěřila se.

Nakonec na svatbu dorazila i část rodiny z Vietnamu, což ale nebylo úplně jisté kvůli vízům. I kvůli ní ženich s nevěstou přece jen nějaké vietnamské tradice dodrželi.

„Má teta se mě totiž nedávno v telefonu ptala, jestli si vezmu na svatbu áo dài. To je typický vietnamský kroj. Já jsem jí řekla, že mám šatičky, sice ne kroj, ale i tak jí moc děkuji. A ona že ne, že musím aspoň na focení obléci áo dài, takže si myslím, že se asi budu převlékat do typického oblečení a Martin taky. Musela jsem se proto změřit a teď už jen čekám, co z toho nakonec bude,“ prozradila moderátorka v dubnu.