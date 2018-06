VIDEO: Svůdná Monika Leová ukázala holá záda v šatech za 800 korun

„Tyhle šaty jsem si oblíbila především kvůli krásným holým zádům, v nejmenovaném obchodě mě stály asi 800 korun, díru v peněžence tak naštěstí nemám, a navíc si myslím, že se tyhle šaty dají využít pro každou příležitost,“ řekla na kameru iDNES.cz Monika Leová, která nedávno překvapila, když uvedla, že stále bydlí na vysokoškolské koleji a platí 2700 měsíčně za nájem (více zde).

„Doplňky jsem trochu odflákla, mám jen zlaté hodiny a malé pecičky v uších, vše jsem doladila červenou rtěnkou a červeným lakem na nehtech. Make-up je celý moje práce, jen s vlasy mi pomohla maskérka,“ dodala s tím, že i boty, které měla na sobě, obouvá často.

„Boty, které mám na sobě, nosím moc ráda, mám k nim vřelý vztah, protože jsou z finále České Miss. Nedám na ně dopustit, nosím je každou chvíli. Mám je v barvě béžové a černé, hodí se ke všemu.“

A za co tedy v módě Monika Leová utrácí nejvíc? „V módě se snažím utrácet střídmě, ale nejvíc utrácím za zimní kabáty, ruku na srdce, bývají nejdražší, ale na druhou stranu mám ráda teplo a v mrazech musí dobře zahřát. Prostě když se mi něco líbí, tak si to koupím, ale žádné velké částky to nejsou,“ uzavřela.