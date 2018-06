Miss Monika Leová: Chci příteli konečně představit rodinu ve Vietnamu

"S přítelem jsme spolu přes čtyři roky, takže už jsme něco procestovali. Nejvíce po Evropě, destinace jako Chorvatsko, Vídeň, Londýn, ale chceme se podívat dál, šetříme na Vietnam,“ řekla Leová.

"Ráda bych Martinovi tuto zemi ukázala, chtěli bychom procestovat Vietnam křížem krážem a také bych chtěla, aby poznal moji druhou rodinu.“

Monika ve Vietnamu už sama dvakrát byla. Jednou se tam podívala s celou rodinou, když se ženil strýc, a podruhé ji tam před pár lety poslal její otec, aby se naučila vietnamsky.

"To bylo těsně před nástupem na vysokou školu. Táta mi oznámil, že mi koupil letenku a pojedu se naučit vietnamsky,“ prozradila modelka, která se následující dva měsíce studiu vietnamštiny intenzivně věnovala, i když to nikdy nepatřilo k jejím plánům.

"Za tu dobu jsem se hodně naučila, ale je to celkem těžký jazyk. Rozuměla jsem, ale horší bylo, když jsem měla mluvit. Oni tam zpívají hlasem a pokud se změní tón, mění se i význam. Tak jsem jednou nechtěně řekla místo táto třeba krávo,“ směje se Leová, která vietnamsky sice rozumí, ale mluví daleko méně.

"Přítel by se rád naučil vietnamsky, takže tam asi opravdu musíme co nejdříve vyrazit. Jedna kamarádka s přítelem vyráží už letos, půjčí si motorky a chtějí to projet napříč, tak pokud to zvládneme, moc rádi bychom se k nim přidali,“ mluví o svých plánech Monika, jejíž aktivity se primárně zaměřují na vysokoškolské studium a moderování.

Monika Leová s přítelem

Loňská Miss Earth měla zpočátku obavy, jestli přítel zapadne do jejich exotické rodiny. Ty se ale brzy rozplynuly. "Martin je skoro takový Vietnámek. Přijde mi, že se Asiatem snad narodil. Nejíme spolu téměř jinak než hůlkami, má strašně rád rýži a chutná mu, co vařím. Moc česká jídla vařit neumím, takže svíčkové se ode mě nikdy nedočká. Ale ráda mu uvařím rýži, závitky, nudle nebo maso s nějakou zeleninou,“ prozradila Leová, která nedávno s partnerem ochutnala i kulinářské umění Jamieho Olivera na proslulé lodi v Londýně.