Miss Lašková: Kdybych se měla opět zasnoubit, bylo by to v balónu

První krátkovlasá Miss Gabriela Kratochvílová se s přítelem Filipem Laškem zasnoubila před dvěma lety na dovolené na Maledivách.

„Byla to romantika se vším všudy. Na druhou stranu přiznávám, že pokud bych už nebyla vdaná, zásnuby ve vzduchu by se mi líbily moc,“ říká Česká Miss 2013, která od letošní svatby používá příjmení Lašková. „Na svatební den vzpomínám strašně ráda. Bylo to nádherné a doufám, že z tohoto okamžiku budu žít celý život.“

Česká Miss Earth 2013 Monika Leová na svůj den „D“ teprve čeká. Také její zásnuby proběhly u moře, ale v Austrálii.



„Procházeli jsme se po pobřeží společně s mou sestrou a jejím partnerem. Během procházky jsme se od nich maličko vzdálili. Po cestě zpět z útesu mě čekaly svíčky a nápis MARRY ME. Martin si klekl a já byla úplně mimo, ani si nepamatuji, co všechno mi říkal. Hlavní je, že jsem řekla ’ano’,“ prohlásila Leová.



Monika i Gabriela jsou od soutěže krásy kamarádkami a spolu také pracují v televizi. Podnikají občas i společné výlety. Na Karlštejn, odkud vzlétaly s pilotem Janem Smrčkou, se vydaly luxusním autem.

„Pro obě byl let balónem tajný sen, proto jsme musely přijet stylově v červeném ferrari. Díky tomu, že Gabča neřídí, nemusely jsme se ani hádat, kdo usedne za volant,“ pochvalovala si Leová, která by rozhodně podobný vůz uvítala i ve své garáži.

„Bohužel plat by mi na uspoření takového auta určitě nestačil. Ale nevadí, i to půjčení stálo za to. Mám ráda adrenalin, proto jsem se nebála ani v balonu. Naopak mě překvapilo, jak jsem se cítila bezpečně. Musím rozhodně každému doporučit. Ten pocit se totiž nedá vůbec popsat. To si člověk musí zažít,“ dodala.