Královny krásy sázely na Šumavě stromy, dobrovolníků moc nedorazilo

Přítomnost Miss Earth 2012 Terezy Fajksové a české Miss Earth 2013 Moniky Leové kupodivu nepřilákala velký zájem veřejnosti o sázení stromků. Přijelo jen pár jedinců. Skupinka dobrovolníků, kterou zdobily dvě krásky, dostala po příjezdu na kůrovcem vyžranou paseku základní instrukce.

"Sázíme listnaté dřeviny. Není to samo sebou, je to hlavně proto, že právě ty v šumavském lese chybí. Zejména je to buk, který by měl mít zastoupení jednadvacet procent. Dnes je ho méně než sedm procent," vysvětlil ředitel národního parku Jiří Mánek.

"Vlivem hospodaření člověka se tu vytvořila smrková monokultura, která vytlačila buky a jedle. Jsou to ideální podmínky pro rozvoj kůrovců. Vysazováním buků je les pak odolnější nejen proti kůrovci, ale také proti větru, protože má větší kořeny," dodal.

Novinářů a fotografů, kteří přijeli kvůli krásným dívkám, bylo mnohonásobně víc než samotných dobrovolníků. Takže nakonec sázeli i oni. Alespoň někteří. Největší díl práce vykonali stejně pracovníci parku, kteří ostatní kontrolovali.

"Když zasadíte dvacet stromků a dvacet jich poroste, bude to skvělé. Ale pokud zasadíte sto stromků, a poroste jich jenom pět, je to k ničemu. Není to závod, jde nám o kvalitu," připomněl vedoucí územního pracoviště Modrava Jan Bečvář. Bodrý chlapík s plnovousem pak pečlivě kontroloval, zda všichni sázejí správně.

"Ještě nikdy jsem stromky nesázela. Jen ředkvičky a mrkve na zahrádce. Sbírám zkušenosti," líčila Miss Earth 2013 Monika Leová. O problémech s kůrovcem si v poslední době prý přečetla dost informací.

"Působí to tady na mě dost smutně, fakt jsem nečekala, že je to zničené až v takové míře," řekla. Šumavu příliš dobře nezná. Chtěla sem prý jet několikrát na kola, ale nikdy se k tomu nedostala. Teď slíbila, že si čas určitě udělá.

"Musím přece zkontrolovat, jak stromky, které jsem vysázela, porostou," usmívala se studentka VŠE.

Tereza Fajksová, která loni vyhrála celosvětový titul Miss Earth, má se sázením už zkušenosti. "Dostala jsem se k tomu až jako Miss Earth. Už jich mám na kontě 80, v Africe a Asii," podotkla Fajksová. V sobotu k nim přidala zhruba dalších 15 kousků.

Zatímco missky a všichni, kteří se točili kolem nich, se vrhli na sázení buků, jeřáby si vzali na starost ostatní dobrovolníci. Ti humbuku kolem nevěnovali pozornost a soustředili se na práci s motykami. Na rozdíl od druhé skupinky si totiž museli díry pro stromky vykopat sami.