Monika: Kačenu jsem ještě nejedla

"První noc po Duelu jsme měli večírek s televizí JOJ ještě v Bratislavě. A v sobotu byl další večírek v Praze. Tam jsem se sešla s Rosťou i se Sašou," vypráví dvacetiletá blondýnka.

Saša přišel na oslavu do pražského klubu Duplex se svojí přítelkyní. "Všichni ze mě dělali chudinku, báli se, co tomu řeknu. Mě ale život naučil, že nemá cenu žárlit. Beru to tak, že jsme pořád kamarádi," říká Monika, která od soboty dává rozhovory, podepisuje se a poslouchá, jak je možné, že vypadla zrovna ona. "Asi jsem zatím potkala mně nakloněné lidi."

* Celá soutěž vás viditelně bavila, nic vám nevadilo. Zdálo se, že ani přesun z české vily do slovenské.

Užívala jsem si to stejně jako Jindříšek. Říkali jsme si, že je to reality show, a jestli přijde někdo nový nebo ne, nepoložíme se z toho. Brali jsme to všechno sportovně. Na tom stěhování mi vadilo jediné - že jsem to nevěděla hned a nemohla se rozloučit s vilou. Asi bych políbila zem. Byl to můj domov a já tam byla doopravdy šťastná. I když jsme jeli někam na výlet, už jsem se těšila domů. Moc mi chybí život tam, vstávání na písničku. To všechno se mi zažilo. Pořád hledám port, čekám na úkol.

V sobotu jsem se stihla podívat na sestřih, a když jsem slyšela gong ohlašující zprávu, už jsem se po ní chtěla začít shánět. Byl to prostě můj život. Čtvrt roku dvacet čtyři hodin mezi čtyřmi stěnami. Slováci navíc byli víc kamarádští než naši. Kdybych tam měla být v takovém kolektivu, jaký je tam teď, dokázala bych tam být od začátku soutěže. Někomu se to zdá těžké, jo, bylo to těžké, ale mám zážitky, vzpomínky. A znají mě teď lidi, to je taky nádhera.

* Výbušný Slovák s přezdívkou „Šakal“ k vám choval sympatie. Přesto, nebála jste se ho?

Vůbec ne. Šakal mě hlavně moc potěšil, když říkal, že jsem byla jediná holka, se kterou se tam zasmál. Ale rozhodně by s ním nic nebylo, podotýkám.

* Ani kdybyste se hodně napila?

Ani tehdy. Byla jsem na večírku v Bratislavě opilá a jistý člověk po mně chtěl, abych se s ním líbala. Prý špatná reklama taky reklama. Neudělala bych to. Dělám věci, jak je cítím. Nejsem taková. Kdo nebyl ve vile, neví, jaké to je, když tam musíte vydržet bez jakýchkoli kontaktů s rodinou, bez telefonu, bez možnosti někomu napsat, s někým si popovídat. Ale jestli jste si všimli, když odešel Saša, nechtěla jsem spát ani vedle Rosti, ani vedle nikoho jiného. Chtěla jsem být sama. Ale pak přišel pan ředitel a Jindra toho hned využil a už se tulil. Já to však nechtěla právě kvůli té mé pověsti. Věděla jsem už dávno, že buď Saša, nebo nikdo. A jestli se pak něco stalo, bylo to vždycky spontánní.

* Takže jednou budete věrná manželka?

Budu. Ale vždyť jsem s nikým nechodila. Pusy mám ráda, navíc s člověkem, který se mi líbí a mám ho ráda. Není to s každým.

* Kolik vážných vztahů jste měla před reality show?

Měla jsem vždy delší vztahy, jeden půl roku, jeden přes rok, další dva a půl roku. Jednoho kluka jsem měla měsíc před vstupem do vily. Vztah ale kvůli soutěži skončil.

* Byly to typy podobné Rosťovi a Sašovi?

Různé. Hlavně ti kluci musí být veselí, akční. Nesmíme sedět doma a dívat se na video. Výlety, s partou do hospody, prostě někam vyrážet. Na hory ne, na to jsem nikdy neměla peníze a neumím lyžovat. To už bych se spíš chtěla naučit na snowboardu.

* Jak půjde soutěž dál? Koho se budou tentokrát chtít vyvolení zbavit?

Myslím, že zúčtují s Míšou. Koho si vezme do Duelu, to je otázka. Teď už se budou klepat všichni. Výhru bych ale přála Jindrovi. Je pořád sám sebou, na nic si nehraje.