Dětská hvězda Monika Kvasničková popsala, jak porazila alkoholismus

Na konzervatoř přišla už jako hvězda. Lidé ji znali ze seriálů jako My všichni školou povinní a podobně. Hrála v divadle, natáčela a všude se setkávala s alkoholem. Život byl pro ni jeden velký mejdan, takže už v sedmnácti odešla z domova a začala randit s padesátníkem Jiřím Krampolem.

Také její první manžel byl o mnoho starší. Kvasničková s ním procestovala Indii a přivedla na svět syna Simona. Její manžel se ale dostal do indického vězení, kde zůstal 10 let. V tu dobu jí navíc zemřel otec.

"Když člověk pije z radosti, užívá si to, tak to nějak jde a člověk nevnímá tu zákeřnost, ale když se vám potom stane nějaká těžká situace, tak se to najednou přehoupne. A mně se to přehouplo do depresí a tam už jsem nevěděla, jak z toho ven," popsala herečka v pořadu 13. komnata, který Česká televize odvysílá v pátek ve 21 hodin.

"Člověk se dostane do schizofrenie, chce s tím skončit, ale nedokáže to. A slyšela jsem hlasy kamarádů: Té je škoda. Tak jsem se propadala ještě hlouběji," dodala.

Nakonec už neměla sílu nic dělat, ani se z ničeho radovat a nefungovala pro svého syna. Tehdy si sama řekla, že se musí léčit. "Nejtěžší bylo udělat ten krok a říct: Pomozte mi," říká. Během jejího pobytu v léčebně se o syna starala její matka. Po návratu dostala roli v muzikálu Pomáda a práce jí pomohla vydržet.

Dnes je Monika Foris Kvasničková šťastně vdaná, kromě syna Simona má ještě syna Teodora a s manželem žijí spokojeně už 15 let. Založili rodinné kreativní centrum, kde pořádají kurzy herectví a Monika kromě toho také maluje, což je další z jejích mnoha talentů.