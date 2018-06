Monika dostala padáka, Jindra smutní

Čtěte také: Monika: Hlasy pošlu Jinříškovi

Nová železná lady

Na první pohled křehká Katka už kolikrát ukázala, že je dosti pevná v základech. Vzpomeňte si, že při mnoha Duelech se s loučením vyrovnávala daleko lépe než ostatní. Tedy alespoň na povrchu. Ostatní lkali jako želvy, ale Katka se držela.

Životabudič Jindra zná i smutek

V pátečním Duelu na ní ale také dopadl strach. K souboji si ji ale Monika vybrala správně. Katka by to udělala zřejmě stejně, protože Michalovi předtím ve sprše vynadala: "Nejmíň blízko srdci je mi Monča, ale kdo mě teď nejvíc štve, seš ty!" A vždycky volila podle srdce. Při loučení se obě snažily nebrečet a docela se jim to dařilo. To Jindra nedokázal skrývat svůj obrovský smutek. Se svěšenou hlavou a slzami v očích si ho snad nikdo až do pátečního večera nedokázal představit.

To je sešup!

A pak už přišlo rozhodnutí. Pro obě dvě to byl první Duel. Moniku přišel podpořit dokonce Šakal, který jí to slíbil. Tereza výsledky dlouho oddalovala. A pak přišla rána z čistého nebe. Katka to nemohla vydýchat a nevěřila ještě ani při vstupu zpátky do vily. Moniku to také hodně zaskočilo, a dokonce se rozbrečela. "Mně se po nich bude stýskat. To není tím, že jsem prohrála." Nemohla ani mluvit. Při rozlučce s ostatními VV se rozplakala znovu a prosila, ať už je raději odpojí. Slovenští VV byli v šoku z rychlosti, jakou utíká český Duel: "Vy to máte hodně rychlý, to je tak vždy?" Lenka byla hodně překvapená: "To je bleskovka!"

I přes smutek se překonala a dokázala zavtipkovat. "Já su milionár!" vyhrkla ze sebe, když dostala šek na výhru a odcházela ze studia. To Katka se rozhodla svůj úspěch oslavit. Aby se nálada ve vile rozjela, vyfasovala hned dvě láhve sektu. Tak uvidíme zítra, co se dělo?