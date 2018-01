S přítelem si na sebe uděláme čas vždycky, říká Monika Bagárová

Monika Bagárová je šťastně zadaná a svého partnera neustále vychvaluje. David Hodek ji sbalil na hudbu, ale zafungoval také fakt, jak moc miluje svou rodinu a jak hezky se stará o svého mladšího bratra Filipa (7).

Potomkům se sice mladý pár nebrání, ale zatím plánují maximálně dítě hudební. „Ještě neděláme na ničem společném, ale David je nejen výborný muzikant, ale i producent. Tak jsme si řekli, že mi něco vymyslí a uvidíme, kam se moje tvorba posune,“ řekla zpěvačka s tím, že novinku představí asi brzy.

Novinky má i v soukromí. Zpěvačku a bubeníka nebavilo neustálé pendlování mezi Českou republikou a Slovenskem, a proto se rozhodli pro společné bydlení. „My spolu bydlíme v Brně. Oba dva sice cestujeme strašně moc, ale samozřejmě si najdeme týden volna, kdy jsme spolu a něco vymýšlíme. Nebo jsme doma a děláme muziku,“ vysvětluje Monika.

Podle zpěvačky se dá úplně v pohodě skloubit láska a vztah s velkou pracovní vytížeností, kterou doprovází časté cestování. Stačí prostě chtít. „Oba hodně cestujeme. Davida teď čeká cesta do Los Angeles, kam bere svého brášku a budou tam společně nahrávat. Davidův bráška je totiž skvělý basista,“ prozradila.

Monika Bagárová má k USA také velmi blízko. Do New Yorku jezdila za bývalým přítelem a také kvůli hudbě. „V podstatě kdykoliv se rozhodnu, tak tam můžu odletět. Mám tam stále pracovní závazky, co se týče hudby, stále tam natáčím. Takže v nejbližší době se tam zaletím podívat,“ řekla.

Rodačka z Brna se také rozhodla angažovat v pomoci pejskům, co se rodí v množírnách. Důvodem je i to, že sama má už šestým rokem čivavu. „Hodně mi s pejskem pomáhá právě mamka, která mi ho vždycky hlídala, když jsem někam cestovala. Je to náš velký rodinný mazlíček,“ dodala zpěvačka s tím, že rodiče už si na pejska natolik zvykli, že do nového domova s Davidem si ho nevzala.