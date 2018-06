Cítím se být moderní Romkou, říká zpěvačka Monika Bagárová

Jak s vaším přítelem Evem komunikují vaši rodiče? Umí anglicky?

Taťka sem tam něco prohodí a mamka neumí vůbec. Strašně se jim směju. Přítel už česky ale něco chytá.

A co se naučil?

To ani nemůžu říct. Jsou to samá sprostá slova (smích). Dokáže ale vycítit, o čem se bavíme, a hlavně hodně překládám. Musím, když ho chci dostat blíž k mé rodině. Až teď přiletí, asi ho vezmu na nějakou cikánskou zábavu. To bude koukat! Myslím, že si okamžitě přebookuje letenku a vrátí se domů (smích).

Kdysi jste říkala, že byste se ráda naučila romsky. Povedlo se?

Rozumím, ale nejsem schopna mluvit. Mrzí mě to, protože je to krásný jazyk, vůbec celá ta kultura. Myslím, že by se o ni měli více dozvědět i Češi. Kočovný život byl určitě krásný.

Cítíte v sobě tuhle kočovnou krev?

Zase tolik ne. Už žiji úplně jiný život. Maminka je Češka a taťka z půlky Maďar a z druhé Rom. Takže jsem taková zvláštní kombinace. Cítím se být moderní Romkou (smích).

Co to znamená?

Že žiju normální český život. Celá naše rodina je klasická. Všichni studují na vysokých školách a kočovný život už známe jenom z vyprávění.

Jak jste se s přítelem seznámili?

V jeho restauraci, kam jsme zašli asi desátý den našeho pobytu v New Jersey. Přišel za mnou a dal mi své telefonní číslo, ať se mu ozvu. Já si ho schovala do kapsy, ale vůbec jsem neměla v plánu mu volat. Byla jsem pár měsíců po rozchodu s přítelem a na dalšího borce jsem neměla náladu. Pak jsme šly s holkama prát a já v kapse našla to číslo. Holky mu zavolaly, domluvily společnou večeři a tam už bylo jasné, že jsem se do něj zakoukala. Ale ještě nám rok trvalo, než jsme si řekli, že to spolu oficiálně zkusíme.

Z čeho ve Spojených státech žijete?

Z toho, co vydělám v Česku. Mám štěstí, že se už sedm let hudbou opravdu živím. Život v New Yorku je drahý, ale mám tam přítele, který mě nenechá platit za ubytování nebo jídlo. Letenky kupuje někdy on, někdy zase já. A už samozřejmě neutrácím jako blázen.

