Děti a svatbu určitě chci, ale zatím mám čas, říká Monika Bagárová

„Nevídáme se denně, ale snažíme se. Náročné je to časté dojíždění, proto jsme začali spolu plánovat společné bydlení v Bratislavě,“ přiznala Monika Bagárová, která si svou novou lásku nemůže vynachválit. „Našla jsem lásku svého života. Zní to sice jako klišé, ale já to tak opravdu cítím.”

Dávid Hodek se proslavil coby zázračné dítě, jelikož bubnovat začal již ve třech letech. „Ve svých čtyřech letech už měl učitele a ve dvanácti sbíral první ceny,“ pochválila svého přítele zpěvačka.

A jak to má Monika Bagárová se založením rodiny? „Děti a svatbu určitě chci, ale nemyslím si, že je to v mých letech zatím téma dne. Chtěla bych teď intenzivně pracovat na kariéře, což se mi celkem dobře daří,“ řekla.

Zpěvačka se momentálně věnuje hlavně práci. Její druhá deska Flashback by měla vyjít na podzim. Finalistka první řady Česko-Slovenské SuperStar také zazpívá 30. září na akci Vodafone You Fest, kde vystoupí i Ego, Rytmus, kapela Slza, Pavel Callta, Celeste Buckingham a další.

Monika se i kvůli své profesi musí udržovat ve formě. Nejen díky genům je štíhlá jako proutek. Jelikož je velká milovnice sýrů, pečiva i uzenin, musí se občas potrápit i cvičením. „Snažím se třikrát týdně navštívit fitness centrum, pokud nestíhám, alespoň běhám. Zdravý životní styl se snažím dodržovat hlavně kvůli vysokému cholesterolu,“ dodala.