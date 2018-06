Dámská jízda v New Yorku pro mě byla osudová, říká zamilovaná Bagárová

V poslední době cestujete mezi Českou republikou a Amerikou. Není to trošku náročné?

Je to dost náročné, hlavně ten časový posun. Dostávám se týden do normálního koloběhu. Trávím v Americe měsíc hlavně kvůli práci a partnerovi, pak zase měsíc v Čechách. V poslední době toho mám víc a víc – studium střední pedagogické školy v Brně, v Praze zase pracovní povinnosti, rozhovory v televizi, zkoušky na koncert. A to jsem tu pár dní. Co se týče školy, mám studijní individuální plán, k maturitě půjdu asi až příští rok. Doháním to, jak můžu.

A co po maturitě?

Zatím nevím, mám dost rozjeté práce. Asi bych vysokou školu nezvládala, uvidíme, třeba později si podám přihlášku. Mám vize do budoucnosti s muzikou, Amerika, cestování. Teď jsem podepsala smlouvu na spolupráci a vystoupení v Asii, což je velká věc. Vyjednávání trvalo neuvěřitelné tři měsíce. Moc se těším, ještě do konce tohoto roku bych se do Asie měla poprvé podívat. Jsem zvědavá na tamní kullturu a lidi.

Máte slušně našlápnuto na celosvětovou kariéru zpěvačky. To z vás asi výhledově pedagožka nebude...

Nad prací učitelky opravdu zatím neuvažuji, ale ani ji do budoucna nezavrhuji. Teď se soustředím na muziku. Co se týče celosvětové kariéry, je to spíš o štěstí, vše se ještě uvidí. Rozhodně nechci předbíhat událostem. Důležité je, že se ta spolupráce dojednala. V Asii se jim líbí má hudba i můj styl. V New Yorku jsem producenty zaujala svou barvou hlasu. Natočili jsme videoklip s československým týmem a bude ještě další a další. Mám velkou zásobu singlů, novou manažerku a vše dostalo jinou chuť a náboj. Chci se posunout dál.

A jak jste na tom s jazyky?

Snažím se mluvit dobře anglicky. Abych si ji vypilovala, chodím na angličtinu. Taky mám přítele Američana, což je velká výhoda, člověk musí každý den mluvit.

Vyhovuje vám vztah na dálku?

Je to těžší, ale déle než měsíc to nikdy není. Oba jsme pracovně vytížení, takže čas uběhne a my jsme zase spolu. Přítel je podnikatel a podporuje mě, chodí se mnou do studia. Je na mě pyšný a oběma nám to zatím takto funguje.

Pokud se nepletu, jsou to už dva roky, co jste poprvé odjela do Ameriky...

Ano, bylo to na mé osmnácté narozeniny a jela jsem s mojí manažerkou. Taková dámská jízda na tři týdny. Během nich se stalo hned několik osudných věcí. Mezi nimi i setkání s mým současným přítelem. Šli jsme do italské restaurace, kde nás obsloužil majitel restaurace a asi jsem mu padla do oka, protože nám vše dal na účet podniku a připojil i své telefonní číslo. Já jsem pak za dva dny zavolala a už jsem byla jenom s ním. Provedl mě po New Yorku. Je mu 28, víc vám neprozradím, jelikož si to přítel zatím nepřeje.

Monika Bagárová se svým americkým přítelem

Hodláte se do Ameriky přestěhovat?

Asi bych tam žít nechtěla. Mám ráda tu naší českou mentalitu. Doma jsem tady, přestože tam mám opravdu dobrého kamaráda a přítele. Zatím mi vyhovuje to cestování. Přítel to akceptuje. Ví, že práce je můj život a že jsem fixovaná na svou rodinu. Ale budoucnost zatím vyřešenou nemáme, na to je ještě času dost.

Takže žádný zásadní krok nechystáte?

Prozatím máme za sebou seznámení s rodiči. Já jsem ho představila rodičům hned na začátku. Chtěli ho poznat, jinak by mě za ním nepustili. Jeho rodiče jsou taky moc fajn.

Moc lidí nemá štěstí, aby se jim dařilo jak v soukromí, tak v práci. Máte nějaký recept?

To sice nemám, ale asi je to o štěstí a přístupu k životu i k práci. Mám kolem sebe úžasné lidi, báječnou rodinu, přátele. V práci si jdu za svým, ale nechci to nijak dělat stresově, naopak. Sny se pak mění ve skutečnost. Člověk by měl dělat práci s radostí a láskou, což jsem teď konečně začala. Velkou radost prožívám i s nového auta, které jsem si před pár dny vyzvedla a moc si ho přála.

Jak na tom jste jako žena za volantem?

Dneska mi jeden chlap řekl, že na ženskou klobouk dolů. Nikdy předtím jsem přitom neřídila tak velké auto jak je Range Rover. Je to ale paráda, moc si to užívám. Líbí se mi i Jaguar, tak třeba časem bude taky.

S vozem jste přijela i na předávání cen Anděl. Moc vám to slušelo. Nové auto, krásné šaty, super vizáž….

Snažím se, přeci jen jsem žena a s ohledem na mou práci, musím taky trošku o sebe pečovat. Ale nehrotím to. Já si jednou za čas zajdu na nehty na vlasy. Dřív jsem to řešila víc. O mě nedávno psali, že řeším každý pupínek. No to fakt ne. Líbí se mi, když mě někdo hezky nalíčí. Mám jednu vizážistku v Praze a jednu v Brně, což je praktické při cestování. A mám svého stylistu Lukáše Macháčka, ten mě obléká na akce a šije mi šaty. Ale jinak na běžné akce se oblékám sama. Myslím, že sama vím, v čem se cítím nejlépe.

Jste módní experimentátorka?

Mám ráda extravaganci spíš na ostatních než na sobě. Žena může být sexy a nemusí být vulgárně oblečená. Navíc mě spíš zajímají hudební trendy než ty módní. Takže když chci něco extra, pomůže mi Lukáš.

Nedávno jsem viděla vaši maminku. Je mi tedy jasné, že ptát se na postavu a jak si ji udržujete, je celkem zbytečné.

To je pravda. U nás jsou geny silné. Maminka i sestra jsou štíhlé. Je pravda, že jsem za poslední dobu v New Yorku zhubla, ale je to jenom tím, že nemám pravidelnou stravu od mamky, která umí skvěle vařit. Na pohyb je tu spíš moje sestra Natálka. Je úžasná tanečnice. Strašně jí to baví a má v tanci podle mě velkou budoucnost. Taky úžasně zpívá. Obě nás v hudbě vždy rodiče podporovali, hlavně patří velké díky našemu taťkovi.