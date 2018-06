Zpěvačka Monika Bagárová: Muži u mě spát nesmí, nespal tu ani Ben

Jediný muž, kterého nechá Monika Bagárová přespat u sebe doma, je její otec. "Ben u mě nespal, já spávala u něho," prozradila osmnáctiletá zpěvačka Dianě Kobzanové v její show, kterou televize Óčko vysílá v pátek ve 21:10.

Monika Bagárová a Ben Cristovao se seznámili v SuperStar. Dali se dohromady a byl z nich velmi fotogenický pár. Už víc než rok spolu ale nejsou a Monika tvrdí, že nemají problém spolupracovat.

"To už skončilo, my jsme si to spolu vyjasnili. Fungujeme spolu pracovně," říká zpěvačka.

Teď žádného přítele nemá a nechce se o tom bavit. Užívá si svobodného života, často jezdí do Brna, kde má všechny kamarádky a kde taky tančí na vysokých podpatcích. Monika se totiž pustila do stylu "high heels".

Tento tanec jí pomáhá tvarovat postavu a taky přispívá ke správnému držení těla. Nehledě na to, že je to sexy a Monice se to hodí i pro její pěvecká vystoupení.