Bagárová: Experimentovala jsem, abych se mohla prosadit i v Japonsku

Ačkoliv je Monice Bagárové teprve 23 let, název nové desky Flashback naznačuje, jako by se mladá zpěvačka už vracela ke svým hudebním začátkům. „Spíše je to ohlédnutí za inspiracemi, které mě v hudbě formovaly. Vždyť třeba už v devíti letech jsem vystupovala s jazzovými skladbami,“ řekla pro týdeník 5plus2 současná představitelka moderní hudby ve stylu R’n’B.

Jste hostem sobotního Vodafone YOU Festu v Praze. Na festivalech býváte vidět stále častěji, že?

Ano, s festivaly se to u mě začíná celkem rozjíždět, takže se na nich objevuji stále častěji. Doufám, že příští léto už se uvidíme všude! Na zmiňované akci 30. září v pražských Holešovicích zazpívám s raperem Egem svůj song Neriešme, což je taková letní parádička, takže ke konci léta ideální věc. I já sama na festivaly ráda zajdu jako divák. Před nedávnem jsem byla na Stingovi, který vystupoval v Praze, nebo na festivalu Hip Hop Žije.

V posledních letech jste trávila hodně času ve Spojených státech, kde jste pracovala na své kariéře. Co si pod tím přesně představit?

Dostala jsem možnost zkusit natočit v Americe písničky s tamějšími producenty a jedna z nich – Little Piece Of Heaven – na konci srpna dokonce vyšla i s videoklipem. Teď v listopadu se chystám opět letět do Los Angeles kvůli natáčení. Takže čistě hudební záležitost.

Proč jste se vůbec rozhodla pracovat na písních v Americe a s cizími producenty? Měla jste špatnou zkušenost s prací v Česku?

Byla to strašná náhoda, tak jak to občas v životě bývá. V restauraci v New Yorku, kde jsem byla s mým přítelem, jsme náhodou seděli vedle agentky, se kterou se můj partner dal do řeči kvůli banálnímu podání kabátu. Za pár dnů jsem byla ve studiu, kde si mě chtěli naživo vyslechnout. Řekli mi, že se jim strašně líbí barva mého hlasu a to, že dělám právě styl R’n’B. To je moje srdcová záležitost a je pravda, že v té době tenhle styl tady v Česku právě moc nefrčel a nebylo moc hudebních producentů, kteří by se tomu věnovali. Po mém návratu do Prahy přiletěli manažeři z New Yorku i z Tokia a došlo k jednání s mou manažerkou tady o podmínkách spolupráce.

Jaké měli představy?

Chtěli oslovit japonský trh. Agentka, kterou jsme na začátku potkali a s níž spolupracuji dodnes, má totiž japonské kořeny a pracovní vazby na Tokio. Za ty dva roky se naše spolupráce hodně vyvíjela, experimentovali jsme se zvukem, stylem i mým hlasem. Prostě obrovská zkušenost.

V listopadu vám vychází nová deska, která témata se na ni dostala?

Album je produkováno a nahráváno tady v Česku s mou kapelou, podíleli se na něm skvělí hudebníci, které kolem sebe tady mám. Nazvala jsem ho Flashback a je to mé ohlédnutí k inspiracím, které mě v hudbě formovaly. Začínala jsem veřejně vystupovat v devíti letech s jazzovými záležitostmi a to se na mě hodně podepsalo. Na desce je pět mých srdcových coverů a pět nových autorských věcí. To vše citlivě hudebně zaranžováno a spojeno do jednoho celku tak, aby si lidé, kteří mají rádi R’n’B, soul, jazz a ještě můj projev, našli při poslechu radost. Tedy v to já doufám.

Monika Bagárová ■ Narodila se 5. července 1994 v Brně.

■ Poprvé na sebe upozornila v roce 2009 v talentové soutěži SuperStar, ve které postoupila do finále. Tam skončila na 5. místě.

■ V roce 2011 se v anketě Český slavík stala Skokanem roku, kdy jí vyšlo debutové album Shining.

■ Po rozchodu s bohatým Američanem je nyní jejím partnerem slovenský bubeník Dávid Hodek.

A zpíváte na desce víc v angličtině, nebo v češtině?

Tentokrát bude ještě převažovat angličtina. Šla jsem prostě pár let tou cestou ve svých skladbách a také muzika, na které jsem vyrůstala, byla převážně od světových hudebníků. Ale je tam i jedna skladba autorsky i textem ryze česká, nechte se překvapit.

Nenapadlo vás také zkusit přímo prorazit za mořem, když už tam vaše písně stejně vznikají?

Náš první song už jsme do světa reálně pustili, takže se tam hraje. Uvidíme, jak se mu bude dařit a kdy bude na cestě další skladba. Také jsem si zkusila zazpívat v jednom hudebním klubu, bylo to v Greenwich Village v legendárním The Groove a zase to byla úplná náhoda, fantastický zážitek. Žádná veřejná pracovní vystoupení jsem tam ale jinak neměla. Tohle byla souhra náhod, že jsem mohla vystoupit s kapelou.

Spojila jste svůj pobyt tam rovnou i se studiem jazyka, jako to čeští mladí umělci v Americe často dělají?

Můj bývalý přítel byl Američan, a to mi strašně moc pomohlo ve zlepšení se v jazyce. Tak nějak přirozeně si to všechno sedlo a myslím, že určitě mělo svůj smysl, že jsem tam tak dlouho létala. Moje angličtina zní dneska už úplně jinak než na začátku.

Neuvažovala jste někdy nad tím, že byste do Ameriky přesídlila natrvalo?

Ne, nikdy. Vždycky jsem byla měsíc tam, pak zase měsíc tady. Takhle jsem žila skoro tři roky. V New Yorku jsem strávila opravdu hodně času. Teď jsem ale ráda, že jsem zase hlavně doma, protože se tady všechno krásně rozjelo. Mám tady lásku, hudbu, rodinu, prostě všechno.

S láskou to ale ani tentokrát nemáte tak jednoduché. Tedy alespoň pokud jde o vzdálenosti. Váš přítel totiž žije na Slovensku, takže teď pro změnu pendlujete mezi našimi sousedy a Brnem, kde žije vaše rodina. Nemáte toho věčného dojíždění už dost?

Zatím jsme úplně v pohodě. My jsme si na sebe čas udělali, a i když je to někdy náročné, tak děláme maximum pro to, abychom mohli být spolu. Navíc já už jsem tak zvyklá neustále cestovat, že už mi to vůbec nepřipadá jako překážka.

Co vaše rodinné plány do budoucna? Přemýšlíte o svatbě?

Určitě bych se chtěla vdávat. Myslím ale, že je to hlavně na chlapovi, takže uvidíme, jestli a kdy s tím přijde. Já bych rozhodně neodmítla. Miluju ho, jsem rodinný typ, mám ráda děti a za takové tři roky už bych chtěla mít svou rodinu.

Vaši kariéru nastartovala jako první SuperStar. Většina mladých talentů, kteří soutěží projdou, po skončení show tvrdě narazí, protože zájem o ně ze dne na den upadne. Prošla jste si i vy takovým obdobím, ze kterého jste se musela dostávat?

Naštěstí vůbec ne. Hned po soutěži jsme měla velké štěstí na dobrý management a lidi kolem sebe, hned jsem začala točit videoklipy a vše se rychle rozjelo. Musím děkovat pánubohu, že stále funguju, protože si uvědomuju, že se to poštěstí málokomu. Určitě hrálo svou roli i to, že náš ročník SuperStar byl jako vůbec první česko–slovenský. Věřím ale, že každý, kdo má v showbyznysu být, se v něm prosadí a že je to boží vůle shora.

Jednou jste o sobě prohlásila, že jste moderní Romka. Co jste tím myslela?

Pro mě to znamená v první řadě vzdělání a čestný život. Samozřejmě také žiju internetem, sociálními sítěmi a novými trendy, co se týče módy i hudby. Ale to je až ten druhotný význam. Zažila jsem v New Yorku, že lidi různých ras a národností můžou fungovat vedle sebe, pokud se jejich mentalita řídí vzájemným respektem, čestností a základní lidskou morálkou.

Vnímáte, že pro řadu mladých Romů můžete být už teď – ve svých 23 letech, velkým vzorem, jak dosáhnout úspěchu?

Určitě jsem strašně ráda, že někomu můžu jít příkladem. Pokud bych třeba i jedinému člověku pomohla najít motivaci, tak to, co dělám, má rozhodně smysl.

Napadlo vás vyrazit například do škol, podobně jako to dělá zpěvák Radek Banga, a motivovat děti prostřednictvím setkání s vámi?

Nějaké nabídky se už objevily, ale přiznám se, že jsme je ještě reálně a hlavně zodpovědně nemohli řešit, protože práce kolem hudby máme opravdu hodně a je to teď to, co mě naplňuje pracovně nejvíc. Moc času na ostatní aktivity mi nyní nezbývá. Ale všechno má svůj čas a do budoucna se tomu rozhodně nebráním, ale až to ve mně uzraje. Mám celý život před sebou a myslím, že toho musím ještě hodně zažít a hodně na sobě pracovat, abych mohla cokoli zodpovědně předávat dál.