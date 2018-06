Takhle Bagárovou neznáme: sexy pózy a válení se po chlapech

14:19 , aktualizováno 14:19

Osmnáctiletá zpěvačka Monika Bagárová dává o své plnoletosti vědět pěkně nahlas. V novém videoklipu Let Me Love U se představuje jako božsky vypadající r'n'b diva. Dramatická hádka, vzpomínky na chvíle štěstí a sexy tanečníci, po nichž se hlavní aktérka plazí. To všechno se v klipu objeví.