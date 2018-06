Monika Absolonová změnila názor, partnera chce mít u porodu

„Dřív jsem o tom moc nepřemýšlela, až v době, kdy se porody začaly týkat mých kamarádek, jsem se spíš přikláněla k tomu u porodu partnera nemít. Ale s Tomášem to vyplynulo naprosto automaticky. On u porodu být chce a já si to bez něj nedokážu představit,“ říká Absolonová.

Porod chce mít klasický v nemocnici, rozhodně nepatří mezi ženy, které by volily alternativní způsoby porodu jako třeba ten do vody. „O porodu do vody jsem nikdy ani na vteřinu neuvažovala, protože se od malinka vody bojím. Možná by mi způsobil namísto uvolnění ještě větší stres,“ prozradila Absolonová, která se rozhodla rodit v Motole.

Do té doby má ale před sebou ještě spoustu práce. Čeká ji několik vystoupení včetně narozeninového koncertu 27.9. s kapelou Boom!Band v pražském Studiu DVA a ani letos nehodlá vynechat moderování ankety Atlet roku, ačkoli je to jen dva týdny před termínem.

Na rozdíl od mnohých kolegyň do divadla zpátky pospíchat nebude a raději si plně užije syna. „Těžko teď dělat nějaké závěry a říkat přesná data, ale v divadlech jsem se domluvila na návratu nejdříve s novou divadelní sezonou na podzim 2016. Pokud bude všechno v pořádku, tak bych se ráda vrátila ke zpívání na různých akcích třeba už na jaře příštího roku, protože je to přece jen míň časově náročné než celé představení v divadle,“ plánuje Absolonová, která už má pro syna výbavičku včetně kočárku z ekokůže. Ještě se plánuje vypravit pro nějaké oblečení.

Monika Absolonová se těší, až bude vozit v kočárku syna Tadeáše.

„Mám ráda všechny ty miminkovské materiály, které jsou příjemné na dotek. Samozřejmě už jsme dostali nějaké oblečení od kamarádek, ale na nákupy se ještě rozhodně vydám,“ říká Absolonová, která má syna Tadeáše přivést na svět v listopadu.