Monika Absolonová chystá svatbu. Zasnoubila se s Tomášem Hornou

„To máme za sebou víkend! V sobotu bylo Tadeášovi 9 měsíců a se zpožděním jsme slavili narození moji babičky. V neděli pak měla narozeniny Tomášova babička a opožděnou oslavu Hanka Křížková a Tomáš mě požádal o ruku,“ napsala na Facebooku Absolonová.

„Musím říct, že tak milé a originální za asistence našich blízkých jsem to nečekala. Bylo to moc hezký, dojemný, vtipný... Trošku jako Homolkovi. Ano máme pomalu ročního chlapečka a už plánujeme svatbu. Takže na tenhle víkend opravdu nezapomeneme. Jeee, já zapomněla napsat, že jsem řekla ano.“

Monika Absolonová a Tomáš Horna se dali dohromady v létě 2014. Mají spolu syna Tadeáše, který přišel na svět na podzim 2015. Pro zpěvačku to je první dítě, její snoubenec má z předchozího vztahu dceru.

Absolonová už vícekrát přiznala, že si mateřství užívá plnými doušky. V minulosti byla královnou večírků a pracovala každý den, dnes je vděčná za to, že má po boku správného muže a vytouženého syna. Díky mateřství je šťastná.

„Můj život byl v poklusu, stresu, chaosu, každý den jiný. Ale já to milovala. Vlastně mi bylo jedno, co je za den, protože jsem pracovala nonstop. Volno jsem měla třeba jednou za dva měsíce. Teď je to jinak. Poprvé je všechno v jiném tempu. To tempo určuje Tadeáš. A já jsem za to zklidnění vděčná. A za to, že můžu být doma, schovaná. A paradoxně teď mnohem víc vnímám, co je za den,“ nechala se slyšet zpěvačka před pár měsíci.



Ať raději nezpívá, smála se Absolonová při společném rozhovoru s Hornou loni v dubnu: