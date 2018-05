Jsem teď takový asociál, posteskla si těhotná Monika Absolonová

„Necítím se úplně dobře. Úplně všechno neodeznělo, všechny komplikace, které s tím souvisejí, u mě přetrvávají. Pořád jsem se modlila, že už bude konec a stále není. Mám celodenní nevolnosti. Vadí mi pachy, voňavky, jídla. Takže jsem teď takový asociál. Byla jsem vášnivá kuřačka a teď když cítím cigaretu, tak jdu zvracet rovnou. Pro mě je i nepředstavitelné projít se po ulici, kde všichni kouří,“ řekla zpěvačka, která dorazila na křest nového alba Báry Basikové Slzy.

Monika Absolonová je ve čtvrtém měsíci těhotenství, stále však zvládá všechny pracovní závazky.

„Bylo to peklo, ale už se to lepší. Bylo hrozné, když vám je zle a nemůžete to nikomu říct a to se dělo dlouho před představením. Ale zase vím, jak vypadají všude záchody a musím říct, že by to měli zlepšit,“ svěřila se.

Nastávající maminka bude do června hrát ve Studiu DVA. Představení Funny Girl se pak na rok stopne a Evitu za ni bude hrát Radka Fišarová jako v případě jejího prvního těhotenství.

„Pak si ještě dozpívám pár koncertů s Helenou Vondráčkovou a také mě čekají dva samostatné koncerty v srpnu a začátkem září na Vyšehradě a uvidí se, jestli 10. listopadu stihnu ještě Atleta roku,“ uvedla Monika Absolonová.