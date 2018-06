Nevím, jestli se naplno vrátím do práce, přiznala Monika Absolonová

„Vůbec vlastně nevím, jestli se někdy úplně naplno vrátím ke zpívání jako dřív. Pracovala jsem 30 dní v měsíci, někdy i 31. A nepřišlo mi to divné. Ta práce byla smyslem mého života. A teď je ten smysl někde jinde,“ říká zpěvačka.

Pro maminku je nyní důležité, aby byl její syn spokojený a tomu se bude snažit podřídit i práci. V září se vrací do divadla, ve Studiu DVA bude zpívat Evitu, v Karlíně v Noci na Karlštejně. Divadelní spolek Háta, s nímž jezdila po republice, ale prý asi nezvládne.

„Některá z kolegyň mi říkala: ‚Ty se nebudeš vracet? Přijdeš o ty role.‘ Já si ale myslím, že o nic nepřijdu. Přišla bych o každý den s Tadeášem. Nečekala jsem s dítětem do 39 let proto, abych se pak hned vrátila zpátky do práce,“ říká.

Přestože se trochu bála, jestli o ni bude po porodu ještě zájem a jestli fanoušci nezapomenou, její manažerka ji nabídkami pokaždé vyvede z omylu.

„Občas si zazpívám, ale ne nějak dramaticky. Zatím to paradoxně vyšlo vždycky tak, že jsem malého vykoupala, uspala a odjela a vrátila se na další kojení. Doufám, že to bude tak vycházet, aby tím nestrádal,“ říká Absolonová.

Se synem jí pomáhá i přítel Tomáš Horna. „Oni jsou boží. Když jsem měla první vystoupení, byla jsem nervózní. Zaprvé jak vás přijmou lidi, zadruhé se člověk po porodu necítí úplně komfortně, jako sexbomba například. Měla jsem nervy i z toho, abych stihla nakrmit malého. Nějak se to všechno posouvalo a byla jsem úplně vystresovaná, že to nestíhám,“ říká.

„Nakonec jsem přijela domů s tím, že je tam určitě hrozný řev z hladu. A Tomáš koukal na fotbal, Tadeáš s ním a spal. Trošku se mě to dotklo, že jsem jim nechyběla. Prý trošku řval, ale Tomáš ho nějak uchlácholil,“ prozradila.

Zpěvačka přiznala, že na roli matky se vždy těšila. Měla však i obavy z věcí, které neznala. „Tím, že jsem byla starší matka, tak přestože všechny moje kamarádky okolo rodily a měly děti, tak já jsem se nikdy o věci pro miminka nezajímala. Když jsem otěhotněla, všichni mi najednou začali radit, co bych měla a neměla. A já se v tom ztrácela. Byla jsem jako úplný mimozemšťan,“ říká.

„Radili mi spoustu vychytávek. Co ale můžu doporučit, je takový polštář, který vymyslel nějaký francouzský fyzioterapeut. Miminko, které tam dáte, má pocit, že je v bříšku a hrozně dobře se mu tam spí. Jde ho připásat, aby vám nevypadlo. Může být i v posteli s vámi a nemusíte se bát, že miminko přilehnete. Tadeáš ale z něho už bohužel vyrostl.“

Loni v květnu ještě zpěvačka mluvila o těhotenství: