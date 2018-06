VIDEO: Absolonová na derniéře neudržela slzy, make-up byl všude

Zpěvačka poskytla videorozhovor pro iDNES.cz v okamžiku, kdy jí make-up stékal po celém obličeji. V tu chvíli ale šlo všechno stranou.

"Normálně nejsem takhle omaštěná a rozteklá, tři hodiny jsem tady vytvářela hodnoty a ještě u toho brečela, tak se omlouvám. Nikdy jsem nebyla fešanda, ale teď je to trochu horší," omlouvala se v úvodu rozhovoru Monika Absolonová.

Funny Girl považuje za důležitý profesní mezník. A nejen kvůli tomu, že za neuvěřitelný, téměř tříhodinový umělecký výkon obdržela prestižní Thálii.

"Na to, že to bylo představení, které jsme nazkoušeli za šestadvacet zkoušek, tak jsou emoce velké. Nikdy jsem nehrála emotivnější postavu. Hrála jsem Kleopatru i Angeliku a říkala jsem si, že víc přijít nemůže. Může. To je v životě vždycky tak. Něco si myslíme a pak je to úplně jinak," doplnila zpěvačka.

Monika Absolonová a Karel Gott

Derniéru v pražské Hybernii sledoval i Karel Gott, který čestné místo v lóži obsadil společně s manželkou Ivanou. Absolonové gratuloval na jevišti při děkovné řeči i po skončení představení v zákulisí.

"Těžko slovy zhodnotit. To je tříhodinový zážitek. Za prvé je to nádherný muzikál a za druhé velmi těžký pro interpretaci. To, jak zpívá Monika, mám v srdci, v duši. Zvládat tuhle roli herecky to je něco neuvěřitelného. Přecházení z mluveného slova do zpěvu je pro zpívání to nejtěžší. A ještě po představení mluvit, to chce energii. Moniku obdivuji a gratuluji. Škoda, že takové představení, které je mustrem toho, jak má vypadat showbyznys, neběží denně," řekl iDNES.cz Karel Gott.

"Funny je specifická tím, že je o skutečné zpěvačce. Popisuje její životní příběh, jak hodně pracuje, jak se jí kvůli tomu nevydaří vztah. Myslím, že to minimálně jednou zažila každá zpěvačka. Pro mě je to osobní představení. Jsem šťastná, že jsem za ni dostala i Thálii. Až budu jednou důchodkyně, budu na to ráda vzpomínat," rozplývala se pod návalem emocí Absolonová.

Slavnostní večer si nenechal ujít ani profesor zpěvu a zpěvaččin nejbližší spolupracovník Eduard Klezla. "Řeknu to možná trochu tvrdě. Říká se, že z ošklivého káčátka vyrostla krásná labuť. A dnešek je toho důkazem, kdy pražské divadlo druhý večer po sobě stojí. Nebývá to zvykem," řekl Klezla a poukázal na skutečnost, že se původně ústecká Funny Girl rozhodla pro derniéru v podobě dvou pražských představení.

Monika Absolonová dostala od divadla Hybernia symbolický klíč od šatny.

Z dalších známých osobností se v hledišti objevily herečka Zuzana Vejvodová, zpěvačka Hana Křížková či moderátorka Laďka Něrgešová s manželem. Nechyběl ani režisér hry a herec Lumír Olšovský. "Jsem rád, že jsem u toho byl. Říkal jsem si, kam až jsme to dotáhli. Jsem vděčný za tu práci, která nás s Monikou zase dala dohromady."

Celý herecký ansámbl se po představení přesunul na soukromou oslavu. Hlavní hvězda přiznala, že s oslavami jen tak neskončí. "Jsem slavicí, takže budu slavit až do rána. Je možné, že se někde potkáme," uzavřela Monika Absolonová.