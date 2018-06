Monika Absolonová se stěhuje k příteli

Je to poprvé, co se stěhuje za partnerem. Až dosud tomu bývalo naopak. "Jarda má větší byt a hlavně větší postel, do té mojí se se svými sto devadesáti centimetry nevejde," zdůvodňuje svoje rozhodnutí.

I když je jejich vztah stále vášnivý a plánují společnou budoucnost, dítě v ní zatím nefiguruje. "Ještě je příliš brzy, všechno má svůj čas. A navíc, já mám teď povinnosti," říká.

Absolonová zkouší roli Milady v muzikálu Tři mušketýři. "Je to větší mrcha, než jsem čekala, a přiznávám, že zatím jsem si k ní ještě tak docela vztah nenašla. Já tu svoji postavu musím vždycky pochopit a tady zatím nevím, proč škrtím a propichuji. Ale myslím, že to do premiéry zvládnu."