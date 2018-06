Bez talismanu jsem se hroutila, teď se modlím, přiznává Absolonová

„Dřív jsem nosila talismany, než jsem zjistila, že když ho zrovna omylem nemám, tak se hroutím. A pak jsem zjistila, že největším talismanem jsem já sama,“ říká herečka a zpěvačka, která naposledy oslnila diváky jako Evita ve stejnojmenném muzikálu.

Talismany sice zavrhla, přesto na jednom rituálu doslova lpí. „Trochu se modlím a klepu si na zuby nebo na čelo. Nevím, co by se stalo, kdybych jednou nezaklepala, ale nestane se to. Já bych tam totiž bez toho zaklepání vůbec nevylezla,“ prozrazuje.

Monika Absolonová sama neví, jestli je ještě víc zpěvačkou, nebo už herečkou. Přitom jí mnozí velké šance v počátcích muzikálové kariéry nedávali.

„Začínala jsem před dvaceti lety třetí alternací v Drakulovi. Tenkrát nikdo nevěřil, že bych mohla přežít víc než jednu sezonu, ani já ne,“ přiznává Absolonová.

Nepřežila jednu, ale rovnou dvě desítky. A stejně tolik má zatím nasbíraných rolí. Zářila jako Kleopatra, za Funny Girl, kterou v 60. letech proslavila Barbra Streisandová, dokonce získala Thálii.

„Je to jedna z nejlepších her vůbec a pro mě je to velká škola. Když jsem tu nabídku dostala, nejdřív jsem zpanikařila, protože jsem věděla, jak je to náročná role. Z těch rozsahů jsem začala umírat,“ svěřuje se a dodává, že ji na divadle nejvíc baví, když publikum uvěří, že nesleduje Absolonovou, ale postavu, kterou hraje.

„Chci, aby lidé, když přijdou, zapomněli na stres a problémy a zkrátka si to užili,“ dodává.