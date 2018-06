Monika Absolonová schovává přítele, chce si udržet štěstí

"Myslím si, že je hrozně hezký, že mě potkalo nějaké štěstí. A protože je to štěstí, které jsem neočekávala, byla bych ráda, kdybych si ho nějaký čas schovala," tajila svého přítele Absolonová.

Je jí ale jasné, že stav utajení nemůže vydržet příliš dlouho, jinak by si se svou novou láskou nemohla ani vyrazit do kina. Je jen otázkou času, kdy je spolu nějaký vytrvalý paparazzi vyfotí. "To je právě to, že jsem s tím smířená, ale nemusím tomu chodit za každou cenu naproti. Takže ano, jsem zamilovaná a mám se hezky. Bude mi třicet tři a už jsem nečekala, že to přijde po některých životních zkušenostech, které mám s muži," přiznala zpěvačka.

Se svojí novou láskou se přitom potkávala poměrně dlouho, Janda je totiž bratr letitého kamaráda Absolonové filmového producenta Františka Jandy. "Je to vtipné a hlavně já jsem chodila ke kartářkám a ony mi řekly, že někoho potkám a já jsem pořád číhala, kdo to je a pořád jsem to necítila, pořád nikdo nepřišel, kdo by mi vyrazil dech. A stalo se, akorát o dva roky později. Pokud máte pocit, že není možné, abyste byli šťastní, tak je," uzavřela se smíchem Absolonová.