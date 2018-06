Monika Absolonová prchne do Asie

Nehodlá si na zahradě vybudovat japonský pavilonek se zenovou zahrádkou a doma se vznášet v kimonu gejši, ani se s Ondřejem Hejmou učit čínsky. Monika se jen chystá objevit kolébku slastí asijských kultur a vyzkoušet je na vlastní kůži. A stejně jako s masážemi začne v Thajsku.

"V létě si po několika letech pracovních prázdnin dovolím ten luxus a vezmu si celý měsíc volno. Vyrazíme s přítelem do Thajska a možná i do Vietnamu a dalších asijských zemí, jak nám to vyjde. Jako správný dobrodruzi máme koupenou jen letenku do Bangkoku a dál se uvidí," prozradila exkluzivně iDNES.cz Monika.

Pokud si ji ale představujete navlečenou čtrnáct dní v jednom ušmudlaném tričku, v bagančatech a s batůžkem na zádech, jste trochu vedle. "Přítel si taky myslel, že pojedeme jen s krosnou, ale já si vydobyla, že musím konečně vyzkoušet svůj krásný nový červený kufr, který jsem dostala loni k narozeninám a zatím jsem ho neměla kde vyzkoušet. Je na kolečkách, tak s ním můžu jezdit klidně celý den - lepší než se tahat s krosnou na zádech," přemýšlí Monika ryze žensky a prakticky. Kdo Thajsko navštívil, poznal, že to není žádná džungle, ale normální civilizace kypící turismem, kde Monika s pojízdným loďákem v pohodě splyne s davem.

"Ve vodě bych se zbláznila"

"Moc se tam těším, protože spousta mých známých v Thajsku byla, a strašně si to všichni pochvalovali." Jediné, k čemu se tam rozhodně nenechá přemluvit je potápění, protože nemá ryby ráda. "Ani na talíři, ani když kolem mě plavou," podotýká. "Sním jedině lososa v sushi, které si jinak dávám s okurkou a avokádem. A ve vodě bych se zbláznila, kdybych viděla, že kolem mě něco plave." Také informace o malých krabech na pláži a ještěrkách v thajských hotelech ji moc nepovzbudila, ale uklidnilo ji, že nebozí tvorečkové se bojí víc než ona a včas před ní prchnou.

"Hlavně konečně nebudu vůbec nic muset - nic z toho, na co tady musím myslet každý den." Monika si nestěžije na svou práci, u které má štěstí, že je jejím koníčkem, ale na běžnou každodenní rutinu, s níž se potýká kdekdo a rád před ní jednou za čas prchne za hranice. "Jsem hrozně svědomitá, tak mě naši vychovali, proto mám pořád v hlavě, co je třeba udělat: zaplatit daně, zaplatit ručení, zařídit vizážistu na focení, obvolat tanečnice, kdy máme vystoupení nebo natáčení - pořád je něco. Tam ale absolutně vypnu a všechny běžné starosti nechám na měsíc tady," těší se.

Do té doby ji bude na devadesát procent zaměstnávat muzikál Angelika, o zbylých deset se dělí další muzikál Noc na Karlštejně a různé koncerty a televizní vystoupení. "Je toho dost, ale jsem za to ráda. Jen jsem si teď uvědomila, že kromě Vánoc, kdy jsem měla čtyři dny volno, mi od září nevyšel normální volný víkend - ani den, natož oba. O víkendech, kdy mají normální pracující volno i po večerech vystupuju, tak ani s přítelem nemůžeme nikam vyrazit a občas se jen míjíme," stýská si trochu. Na své exotické dobrodružné dovolené si to prý spolu ale dosyta vynahradí.