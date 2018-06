VIDEO: Absolonová opět obula jehly proslulé pády, žasla i Kočičková

"Ty jehly jsou docela síla, co?" ohlížela se za Monikou Absolonovou Ester Kočičková ve chvíli, kdy zpěvačka opouštěla pódium a zlehka našlapovala, aby si nezpůsobila úraz. Proslulé lodičky, které zpěvačku Tinu dokonce stály pád v Hlasu ČeskoSlovenska, byly zkrátka nepřehlédnutelné (více o pádu Tiny čtěte zde).

Monika Absolonová v lodičkách od Christiana Louboutina s dvaceticentimetrovými podpatky Leoš Mareš ukazuje výšku stejných podpatků, které jeho kolegyni Tinu poslaly k zemi.

Obuv zpěvačce vybral stylista Filip Vaněk, který obléká i moderátory hudební soutěže. "Když jsem tyhle boty viděla poprvé, tak jsem mu říkala, že se asi zbláznil. Pak se v módních policiích psalo, že je nosím furt. No, budu je nosit furt. Kdybyste věděli, kolik stály, tak byste udělali to samé. Já si je nechám až do důchodu," vtipkovala Absolonová, aniž chtěla prozradit, kolik vlastně za smrtící boty zaplatila. Podle všeho to muselo být kolem dvaceti tisíc korun.

O anketě Zlatý míč, kterou už posedmé za sebou vyhrál gólman Petr Čech, rozhodovali jako tradičně sportovní novináři, mezi nimiž nechyběli ani zástupci sportovní redakce iDNES.cz (více zde).

Mluveným slovem letos provázela herecká dvojice Ester Kočičková a Leoš Noha, kteří uplatnili své silné zbraně. Kočičková moderováním napodobila předávání Českých lvů, které se v jejím případě vyznačuje bravurní ironií až černým humorem, Noha zase stejně jako v Okresním přeboru polykal písmeno R a připomněl, že stále Okresním přeborem žije.

"Sázka do loterie by moje moderování bylo v případě, kdybych předstírala, že rozumím fotbalu. Takto vyspělí vrcholoví hráči jsou dost inteligentní na to, že se ustrnou. A zvláště, když jsem se jim k tomu přiznala. Od fotbalu tu byl kolega Leoš Noha, který fotbal hraje nejen v Okresním přeboru," uvedla Ester Kočičková.

"Ester je zkušená moderátorka, já jsem, řekl bych, celkem vtipný člověk a dohromady to doufám lidi trochu pobavilo. I když dělat vtipy o fotbale na našem fotbalovém rybníčku je docela tenký led," doplnil Leoš Noha, který přiznal, že na trávníku válí. "O mně se málo ví, že mám velmi kladný vztah k fotbalu. Jsem výborný fotbalista. Když hrajeme charitativní zápasy s Okresním přeborem, bývám jeden z nejlepších střelců. Za to se nestydím."

A jaký vztah mají známé dámy k fotbalu? "Spíš než fotbal mám raději hokej. Jsem tak vedená z domova. U nás se sledoval hokej, zvlášť proti Rusům, tam to začalo. Občas se kouknu na hokej, když je něco vypjatého, ale fotbal moc nemusím," svěřila se Kočičková.

"K fotbalu mám velmi pozitivní vztah, navíc jsem čestná vykopáčka, tedy vykopávka Amfory," přiznala se smíchem pro změnu Absolonová.

Zlatý míč 2012 - Karel Poborský krájí dort, který dostal ke čtyřicátinám.

Součástí doprovodného programu ankety Zlatý míč bylo i vystoupení Kamila Střihavky. Překvapení pak čekalo na fotbalistu Karla Poborského, který ke čtyřicátinám dostal obrovský dort ve tvaru fotbalového míče. Hlavní vítěz ankety Petr Čech se akce v pražském Hotelu Praha kvůli tréninkům nezúčastnil.