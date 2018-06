Kartářka mi řekla, že do jara přijde velká láska, prozradila Absolonová

"Paní kartářka něco viděla. Já jsem tedy dost zvědavá, jestli to vyjde. Říkala, že přijde nějaká velká láska do jara. Jestli nepřijde do jara, tak se nestane zase nic. Fakt to nechávám osudu. To nemůžete ovlivnit. Můžete si něco přát a nevíte, jak to bude," řekla iDNES.cz Absolonová.

Přestože si zpěvačka chtěla dát rok přestávku, objeví se hned ve třech projektech. V říjnu má premiéru muzikál Zorro, kde hraje cikánku Inez. V listopadu má premiéru hra Děvčátko - Vánoční příběh, kde hraje anděla a na jaře ji čeká další muzikál Antoinetta - Královna Francie.

"Člověk si něco myslí a život to úplně mění. Kdybych měla důvod, tak si tu pauzu dám. Protože ale ten soukromý důvod nemám, tak budu pracovat," prohlásila sedmatřicetiletá zpěvačka.

"Jsem hrozně ráda, že dostávám takto hezké nabídky. Těžko se vám říká ne na něco, o čem víte, že je fajn, že tam hrají skvělí lidi a bude vás to těšit. Mám obrovskou radost, že to těší i někoho dalšího. Dokud budu ještě nekoho bavit, tak to budu dělat, až někoho přestanu bavit, tak budu sedět doma a asi začnu víc vařit," dodala Absolonová, která s dalšími kolegyněmi vystoupila na charitativním koncertu Srdeční záležitosti Magdy Malé.