VIDEO: Věštba kartářek Absolonové nevyšla, přesto jim dál věří

Absolonová má sice hodně práce v muzikálech i se sólovým zpíváním a v práci se jí teď daří až výjimečně, ale partner jí chybí. Už loni na podzim přiznala, že se na lásku šla ptát kartářky (více čtěte zde). Toho pravého měla potkat na jaře.

"Já jsem šla asi ke čtyřem a všechny mi řekly úplně to samé. Tak nevím, někde se stala chyba. Je jaro a nic se nestalo," řekla Absolonová v show Drzá Diana.

"Teď je mrtvé období," komentovala svůj partnerský život zpěvačka.

Na kartářky ale dosud nezanevřela. Prý se nedá spoléhat na časové určení jejich předpovědí, ale jinak jí vždy vyložily osud správně.

"Když jsem měla před svatbou s Vašíkem, tak mi kartářka řekla: Vy spolu nebudete. A já jsem myslela, že to přebiju, jsem v některých věcech tvrdohlavá," říká Absolonová o svém jediném manželství s hokejistou Václavem Eiseltem. Brali se v roce 2000, po čtyřech letech se ale manželství rozpadlo.

Absolonová se ovšem se svým exmanželem stále vídá a jsou dobří přátelé. Ostatně tak to má zpěvačka se všemi svými expartnery. Jak to funguje a komu teď Absolonová chystá velkou svatbu, když ne sobě, to prozradila v show Drzá Diana, kterou televize Óčko odvysílá v pátek ve 21:10.