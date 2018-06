Monika Absolonová chce být připravená, na koncertě měla porodníka

Porod na jevišti se naštěstí nekonal, ale z něj neměla Absolonová obavy. Spíš má strach, aby neporodila v době, kdy bude její porodník na dovolené.

„On za týden odlétá do Kanady a bude tam čtrnáct dní. Můj termín je 20. listopadu a on se vrací 17. října. Budu se modlit, aby byl zpátky včas. Teoreticky by to mělo vyjít, ale prakticky se může stát cokoli,“ směje se Absolonová, která si z pověrčivosti nechtěla dlouho pořizovat oblečky, ale teď už má veškerou výbavičku.

Malého Tadeáše se už nemůže dočkat jeho babička. „Je to moje první vnouče a dlouho toužebně očekávané. Když mi bylo čtyřicet, těšila jsem se, až budu babička. Teď to přišlo, v uvozovkách nečekaně. Těším se na malého a také na tu svoji novou roli, která bude premiérová,“ říká zpěvaččina matka.

Výběr partnera své dceři schvaluje. „Partnery mých dětí mám vždycky ráda, pokud oni mají rádi mé děti. Snažím se do toho nijak nezasahovat. Monika si Tomáše vybrala jako otce svého prvního dítěte a myslím, že si vybrala dobře,“ míní paní Absolonová.